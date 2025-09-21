El Gobierno de Canarias actualiza la situación por altas temperaturas

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha rebajado la alerta por altas temperaturas a prealerta en el conjunto del archipiélago.
Una decisión que ha tomado en base a la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y otras fuentes, que apuntan a una última jornada de temperaturas “anormalmente altas” tras el episodio de calor de los últimos días.
Aún así, se esperan para este domingo “restos de calima” y temperaturas máximas que podrían alcanzar o superar el intervalo entre los 30 y los 34 grados, especialmente en la costa y en las medianías del oeste y el sur de las islas.