El Gobierno de Canarias actualiza la situación por altas temperaturas

Se trata de una decisión basada en la predicción de la Aemet tras temperaturas "anormalmente altas"
La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha rebajado la alerta por altas temperaturas a prealerta en el conjunto del archipiélago.

Una decisión que ha tomado en base a la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y otras fuentes, que apuntan a una última jornada de temperaturas “anormalmente altas” tras el episodio de calor de los últimos días.

Aún así, se esperan para este domingo “restos de calima” y temperaturas máximas que podrían alcanzar o superar el intervalo entre los 30 y los 34 grados, especialmente en la costa y en las medianías del oeste y el sur de las islas.

