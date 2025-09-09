El CD Tenerife Femenino y el Cabildo de La Gomera, de la mano

El Cabildo de La Gomera y el CD Tenerife Femenino firmaron en La Gomera el proyecto de colaboración para la promoción de los productos y la gastronomía de la isla colombina, una iniciativa que une deporte, tradición y compromiso social.
En el marco de este acuerdo, en cada partido en casa del Costa Adeje Tenerife, se entregará durante el descanso un obsequio con productos locales gomeros. Presentes que serán otorgados por representantes de la directiva del club anfitrión al equipo directivo rival.
Asimismo, a lo largo de la temporada se desarrollarán distintas actividades en colaboración con colectivos de jóvenes y mayores. El objetivo es fomentar la igualdad, promover el deporte como hábito de vida saludable y facilitar que estos grupos puedan visitar el estadio y vivir la experiencia de un partido del primer equipo femenino.
El presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, destacó que “este acuerdo representa la unión de dos valores fundamentales para nuestra isla: la promoción de nuestros productos y el impulso al deporte femenino. Queremos que cada partido sea también una ventana a la identidad gomera y a nuestra capacidad de compartirla con orgullo”.
Por su parte, el presidente del CD Tenerife Femenino, Sergio Batista, subrayó que “para el club es un honor estrechar lazos con La Gomera. Este proyecto nos permite crecer en lo deportivo y lo social, reforzando la cercanía con la afición y transmitiendo valores de igualdad y compromiso a través del fútbol femenino. Además, podemos dar voz a este acuerdo anunciando el primer fichaje de una niña gomera en el CD Tenerife Femenino, Mar, con solo 11 años ya forma parte de la familia blanquiazul, un claro reflejo de la importancia de uno de los valores fundamentales de este equipo: impulsar que niñas y jóvenes encuentren en el fútbol femenino un espacio real de oportunidades y crecimiento”.
El futuro blanquiazul
La firma del acuerdo contó con la presencia de Mar Correa Brito, de 11 años, la primera niña gomera en fichar por el CD Tenerife Femenino. Su llegada al equipo alevín trasciende lo deportivo: simboliza el inicio de un camino en el que las nuevas generaciones de futbolistas de la isla pueden soñar con vestir la camiseta blanquiazul.
La ilusión de Mar, acompañada por las capitanas del primer equipo, Pisco y Mari José, fue uno de los momentos más emotivos de la jornada. Su fichaje se convierte en un mensaje claro: el futuro del fútbol femenino en Canarias también tiene acento gomero.
Desde pequeña, Mar sueña con jugar en un equipo grande como el Tenerife. Su historia comenzó en los campus de verano, donde su talento no pasó desapercibido. “Empecé yendo a varios campus de verano y allí me empezaron a ver en la isla. Me invitaron a entrenar una semana, y me dijeron que siguiera yendo más veces. Poco a poco, el Tenerife me fue queriendo en su equipo. Para mí, jugar en un club así era un sueño, y todavía tengo muchos más por cumplir, como ser futbolista profesional”, cuenta Mar con ilusión.
La jornada se cerró con una emotiva foto de familia en el parque de la Torre del Conde, simbolizando la unión y el compromiso de todos los implicados en este proyecto.