Tramitan dos instalaciones de emergencia en Tenerife para prevenir apagones

El Ejecutivo autonómico ha autorizado la modificación del planeamiento afectado para avanzar en la tramitación de dos proyectos de generación de emergencia en Tenerife con casi 25 megavatios de potencia en total. De 14,8 y 9 megavatios, respectivamente, las plantas estarán ubicadas en los municipios de El Rosario (en el polígono de La Campana) y Granadilla (el polígono industrial).
Con un diseño modular y móvil, “adaptado a la naturaleza de este tipo de soluciones”, es una de las medidas extraordinarias para reforzar la seguridad del suministro eléctrico en Canarias y evitar ceros energéticos, como consecuencia de la declaración de emergencia energética del 2 de octubre de 2023.
Estos proyectos forman parte de las diez instalaciones de emergencia energética que se instalarán en Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura en puntos críticos del sistema para cubrir el déficit y garantizar la respuesta ante apagones y picos de demanda.
Las referidas plantas de respaldo se complementan con otras actuaciones de refuerzo de interconexiones eléctricas, como la actualmente en proceso entre Tenerife y La Gomera, el impulso de proyectos de almacenamiento energético como los avances en Salto de Chira y la planificación de infraestructuras renovables, “en línea con los objetivos de descarbonización y transición energética”.
En el Consejo de Gobierno ayer se aprobó la creación de una oficina para asesorar a los cabildos y los ayuntamientos en materia de planeamiento.