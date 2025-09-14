sucesos

En estado crítico tras caer a un recolector de aguas pluviales junto a la TF-5

Una vez estabilizado, fue trasladado al Hospital Nuestra Señora de Candelaria
Un hombre ha resultado herido de carácter grave este domingo tras caer a un recolector de aguas pluviales ubicado junto a la TF-5, en sentido norte y en las inmediaciones de Somosierra, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 19.28 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, efectivos de Bomberos rescataron al afectado, que presentó politraumatismos de carácter grave.

El personal del Servicio de Urgencias Canario en la zona lo valoró y asistió. Una vez estabilizado, fue trasladado en estado critico en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.

Por su parte, la Policía Local y Guardia Civil aseguraron la zona y realizaron los informes correspondientes.

