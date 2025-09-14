Este será el peor día del episodio de calor en Canarias, según las previsiones

El Archipiélago permanecerá durante la próxima semana bajo la influencia de un nuevo episodio de calor, que, aunque no será tan intenso ni prolongado como el registrado en agosto, dejará temperaturas elevadas en todas las islas.
Según las previsiones meteorológicas, el pico de calor se alcanzará entre el martes 16 y el miércoles 17 de septiembre, cuando se espera viento de componente este en niveles bajos y medios.
Esta situación eliminará la influencia del alisio en todas las vertientes, incluida la norte, lo que dará lugar a un calor generalizado también en zonas del prelitoral norte.
Además, a mediados de semana se producirá una breve intrusión de calima que afectará a distintas áreas del Archipiélago.
Avisos amarillos en Canarias
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado desde la tarde de este domingo, 14 de septiembre, y durante todo el lunes 15, el aviso amarillo por viento en:
- Tenerife: vertiente sureste.
- La Palma: especialmente en El Paso.
- La Gomera y El Hierro: zonas altas y vertientes sureste y oeste.
Se prevén rachas máximas de hasta 70 kilómetros por hora.
En cuanto a los fenómenos costeros, el aviso afecta desde esta tarde hasta la madrugada del lunes en:
- Tenerife: este, sur y oeste
- La Palma: oeste
- La Gomera
- El Hierro
- Gran Canaria: este, sur y oeste
Las previsiones apuntan a viento del nordeste de 50 a 61 kilómetros por hora (fuerza 7), fuerte marejada y mar de fondo del norte de entre 1 y 2 metros, con oleaje que podría alcanzar los 2-2,5 metros.
Además, se activa el aviso por temperaturas máximas de hasta 34 grados en cumbres y vertientes este, sur y oeste de Gran Canaria, afectando a la cuenca de Tejeda y a medianías orientadas al sur y oeste.
Más calor el martes
La situación de viento continuará durante la madrugada y primeras horas del martes 16 de septiembre, con rachas de hasta 70 kilómetros por hora en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
Ese día también se esperan temperaturas máximas de hasta 36 grados en Gran Canaria (cumbres y vertientes este, sur y oeste) y el aviso se amplía a Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, donde en medianías orientadas al sur y al oeste se podrían alcanzar los 34 grados.
4 prealertas y 1 alerta
Atendiendo a tal previsión meteorológica, la Dirección General del Gobierno de Canarias ha declarado desde este domingo la situación de prealerta por viento en todo el Archipiélago y prealerta por fenómenos costeros en las islas occidentales y Gran Canaria.
Asimismo, de cara a este lunes decreta la prealerta por temperaturas máximas en Gran Canaria y su consecuente alerta por riesgo de incendios forestales en la misma Isla.
Se mantiene en vigor en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro la declaración de prealerta por riesgo de incendios forestales emitida el pasado 1 de junio de 2025.