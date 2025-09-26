Emiten informe ambiental favorable para proteger la ermita de San Juan Bautista de Bajamar

La Comisión de Evaluación Ambiental del Cabildo de Tenerife ha emitido informe ambiental favorable a la modificación menor del Plan General de Ordenación (PGO) de La Laguna que quiere acometer el Ayuntamiento para la protección de la ermita de San Juan Bautista, en Bajamar.
En concreto, en el expediente se indica que, a la vista de los informes sectoriales recibidos y tras realizar el pertinente análisis técnico, dicha modificación “no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente”, tal y como se publicó en el BOP del pasado miércoles.
El concejal de Ordenación del Territorio y Patrimonio Cultural de La Laguna, Adolfo Cordobés, señaló que esta aprobación del informe ambiental favorable “marca un hito decisivo en nuestro compromiso por proteger y recuperar los valores patrimoniales de la ermita de San Juan Bautista de Bajamar, inmueble que merece ser preservado como parte esencial de nuestra identidad cultural”. “Gracias al trabajo conjunto con técnicos y expertos, hemos logrado definir con precisión los elementos patrimoniales que deben ser salvaguardados, lo que nos permite avanzar con firmeza hacia su inclusión en el catálogo municipal”, apuntó.
Asimismo, el edil explicó que, “con este paso superado, iniciamos ahora el procedimiento para la aprobación inicial por el pleno del Ayuntamiento del documento de modificación menor del PGO, que permitirá dotar de protección jurídica a la ermita y su entorno”.
Del siglo XVII
En concreto, los elementos a proteger incluyen todo el interior y exterior del inmueble, incluidos pavimentos, muros perimetrales, la cruz de peana y la hornacina.
Este templo de San Juan Bautista fue construido en el segundo cuarto del siglo XVII en un terreno de la familia Tabares, junto a la desembocadura del barranco de San Juan.