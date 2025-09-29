Stavros Meletlidis, vulcanólogo del IGN, descarta una erupción en Anaga: “La probabilidad es casi inexistente”

El vulcanólogo del Instituto Geográfico Nacional (IGN), Stavros Meletlidis, ha explicado este lunes en Televisión Canaria que en la zona de Anaga, la parte más antigua de Tenerife, “la probabilidad de erupción es casi inexistente”.
El especialista ha participado en el balance del simulacro de riesgo volcánico celebrado el pasado viernes en Garachico, un ejercicio incluido en el programa europeo EU-Modex que implicó a unas 1.000 personas entre efectivos de seguridad y emergencias.
Stavros ha detallado que en el simulacro se organizaron tres equipos de trabajo, cada uno con un área específica: comunicación de crisis, refugio y trato con la población. “Cada uno contó con expertos de distintos campos y con asesoramiento europeo”, ha precisado, recordando que todavía falta el informe final, aunque ya existen informes preliminares en manos del Cabildo.
El vulcanólogo subrayó que este tipo de ejercicios sirven para medir la coordinación, organización y capacidad de respuesta de los medios de emergencia, y que la población también forma parte del proceso, aunque debe seguir siempre las indicaciones de los gestores de la emergencia.
El riesgo 0 de erupción no existe
Respecto al riesgo volcánico en Tenerife, Stavros ha reiterado que “el riesgo cero no existe”. Ha explicado que, a medida que crece la población y se desarrollan las infraestructuras, también aumentan la vulnerabilidad y la exposición. Por ello, ha insistido en la necesidad de valorar las fuentes de riesgo y establecer protocolos que permitan mitigar sus efectos.
El científico ha recalcado, además, la importancia de diferenciar entre opiniones científicas y la información oficial que ofrecen organismos como el IGN. “Cualquier investigador que haya estudiado Canarias puede opinar, pero no todos tenemos acceso a los mismos datos ni a todo lo que se hace. Una cosa es opinar a nivel científico y otra es dar un servicio de vigilancia”, ha señalado.
En relación con las declaraciones recientes del profesor Juan Carlos Carracedo, quien en una entrevista con Diario de Avisos apuntó la posibilidad de futuras erupciones en las dorsales de Teno o Anaga, Meletlidis subrayó que hay que valorar el papel de cada especialista: “Se trata de saber quién es quién y dónde está cada uno”.
El vulcanólogo recordó que la formación debe ser global, y que la parte operativa corresponde a Protección Civil y a las administraciones públicas, que son quienes gestionan la respuesta en caso de emergencia.