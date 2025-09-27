Un experto va al grano sobre una de las confusiones más comunes con el DNI: ¿basta con enseñarlo cuando te lo pide la policía?

La Ley Orgánica 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana, dice en su artículo 9.2 que estamos obligados a mostrar el DNI cuando la policía lo solicite. Sin embargo, el texto no especifica que debamos permitir tocar o manipular el documento para comprobar sus medidas de seguridad.
El vídeo de Metodorius en TikTok explica que la ley exige no solo enseñar el DNI, sino colaborar con la verificación física para evitar fraudes. Esta interpretación no está expresamente detallada en la ley, que se limita a la exhibición obligatoria para identificación.
Esto abre un debate: ¿hasta qué punto debe cooperar el ciudadano con la policía en la comprobación del DNI? La normativa obliga a mostrarlo, pero no define si puede o debe dejar que el agente lo manipule.
La ley prioriza la identificación para prevenir delitos o infracciones, pero protege derechos como la proporcionalidad y la no discriminación. El policía necesita confirmar la autenticidad, pero la frontera entre verificación y manipulación no está clara legalmente.
Por eso, surge la duda que plantea Metodorius. ¿El policía puede exigir tocar el DNI? ¿Se pone en riesgo la privacidad o caemos en exigencias excesivas? La ley no regula ese detalle con exactitud.
El debate queda abierto. La seguridad y la prevención de falsificaciones deben equilibrarse con los derechos individuales. La próxima vez que un agente pida el DNI, conviene conocer estas cuestiones.
@metodorius
🚨 Pregunta polémica: 👉 Si la policía me pide el DNI… ¿tengo que entregárselo o basta con enseñarlo? La LOPSC 4/2015, en su artículo 9.2, dice que estamos obligados no solo a exhibir el DNI, sino también a permitir la comprobación de sus medidas de seguridad (tintas, cifrado, diseño, material…). ⚖️ Si solo lo enseñas, el agente no puede verificar esas medidas y, por tanto, no estarías cumpliendo con lo que exige la ley. Sé que muchos pensaréis que el DNI es un documento personal e intransferible, y es cierto. Pero… ¿cómo puede el policía asegurarse de que no es falso si no puede tocarlo? 💬 ¿Qué opinas tú? ¿Lo entregarías o solo lo enseñarías?♬ sonido original – metodorius