Facundo Agüero se queda sin ficha y Maikel Mesa, en el club

En el último día de la ventana de incorporaciones veraniegas la dirección deportiva blanquiazul estaba obligada a decidir el jugador de la plantilla profesional que se quedaba sin ficha. Era obligatorio sacrificar a uno para poder inscribir al último en llegar, el centrocampista Javi Pérez.
El perjudicado fue el defensa central argentino Facundo Agüero, a quien se le buscará acomodo, en forma de cesión, en algún mercado que aún se encuentre abierto.
Sale beneficiado de esta decisión Maikel Mesa, quien, sin embargo, era el elegido por el club para abandonar el equipo. Pero el centrocampista tinerfeño se resistió a abandonar la Isla en el último día de mercado, por lo que se queda en el plantel sabiendo que no entra en los planes de su entrenador y que tendrá que convencerlo para cambiar ese rol.
Agüero, que ha desarrollado su carrera en Argentina, Chile y Colombia, fue anunciado el pasado seis de agosto y apenas ha contado con la confianza de Cervera, quien ni siquiera lo incluyó en la convocatoria del estreno liguero frente al Deportivo Guadalajara. Ahora el club intentará buscarle acomodo en otro destino, pero no llegará a desvincularse de la entidad. La idea del club es que salga en forma de cedido y así se ponga en forma.
Tampoco Maikel Mesa es que cuente con el beneplácito de Cervera, quien no parece encontrarle acomodo en el terreno de juego. De hecho el míster tinerfeño tampoco lo convocó para jugar en el Pedro Escartín.
La dirección deportiva intentó convencerle de que siguiera su destino en otro club, pero el tinerfeño no lo vio claro. Incluso se rumoreó con regresar, por tercera ocasión, al Albacete Balompié. No obstante la dirección deportiva manchega centró sus esfuerzos en reforzar su lateral izquierdo.
Finalmente el jugador no vio claro ninguna salida y se queda en un Tenerife en el que no será un jugador importante, a menos que logre cambiar el criterio del propio Cervera.
El CD Tenerife cierra el mercado con 15 novedades
De esta manera el Tenerife concluye el mercado veraniego de incorporaciones con 15 jugadores (Dani Martín, Álvaro González, Marc Mateu, Josep Calavera, Cris Montes, Mahamadou Balde, Juanjo Sánchez, Nacho Gil, Ander Zolilo, Fabricio, Javi Pérez, Noel López, Jeremy José, Facundo Agüero y Jesús de Miguel) para afrontar una temporada larga y complicada que ha empezado de la mejor manera posible.