Alerta por la multa de la DGT que desconcierta a los conductores

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) ha advertido de una nueva campaña de phishing que suplanta a la Dirección General de Tráfico (DGT) con el objetivo de obtener datos personales y bancarios de los usuarios.
¿Cómo operan los estafadores?
Las víctimas reciben un correo electrónico o un SMS con un enlace fraudulento a una web que simula ser la de Tráfico. El mensaje intenta convencer de que existe una multa pendiente por una infracción e insta a pagarla.
Estos correos pueden identificarse con el asunto «Regularice su ticket de estacionamiento», sin descartarse otros asuntos similares.
Señales para detectar el fraude
Según la alerta, el mensaje muestra varios indicios de no autenticidad:
- Maquetación y saludo inusuales.
- Dirección del remitente que no coincide con la oficial de la DGT.
- Urgencia para pagar y advertencia de cargos adicionales.
- Plazo límite “de 30 días” impuesto en el propio texto.
Si se accede al enlace, la web falsa solicita datos personales y bancarios para pagar la supuesta multa. Entre otros indicios, la fecha y la hora en la parte superior derecha no coinciden con el momento real de acceso.
Para dar credibilidad al engaño, se simula un proceso de verificación por código SMS que no llega; aun así, si se introduce cualquier secuencia numérica, se abre otra página que pide el PIN de la tarjeta.
Tras introducirlo, la web redirige a la página oficial de la DGT, momento en el que los ciberdelincuentes ya disponen de los datos.
Qué hacer si recibes uno de estos mensajes
- Si no has pulsado el enlace: bloquear al remitente y eliminar el mensaje.
- Si introdujiste datos: realizar capturas de pantalla y guardar pruebas (mensajes y enlaces); contactar con el banco para que indique las medidas de protección de la cuenta.
- Interponer denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, aportando las evidencias recopiladas.
Formas oficiales de notificación de la DGT
La DGT comunica las sanciones por correo postal o mediante notificación electrónica a través de la Dirección Electrónica Vial (DEV).