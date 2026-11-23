La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife ha tramitado diez propuestas de sanción contra un joven de 26 años al que atribuye la realización de varias pintadas vandálicas en espacios públicos y propiedades privadas de la capital. Cada infracción puede suponer una multa de hasta 1.500 euros, según ha informado el Ayuntamiento.
La investigación, desarrollada durante varios meses por el grupo de Protección del Entorno Urbano (Proteu), ha permitido relacionar al presunto autor con diez grafitis localizados en distintos puntos del municipio. Los agentes ya han remitido el informe policial y las correspondientes actas administrativas para iniciar su tramitación.
Multas por pintadas vandálicas en Santa Cruz
Las diez propuestas de sanción podrían alcanzar, en conjunto, los 15.000 euros si todas las infracciones fueran castigadas con la cuantía máxima indicada por la Policía Local.
Sin embargo, esta cantidad todavía no está fijada. Será el departamento municipal competente el encargado de determinar el importe definitivo, teniendo en cuenta las características de cada pintada, los daños ocasionados y la posible reincidencia.
La normativa también distingue entre los grafitis realizados sobre bienes de titularidad pública y aquellos que afectan a edificios, locales comerciales o instalaciones privadas.
Además de las posibles multas, el presunto responsable podría verse obligado a asumir los gastos de limpieza, reparación o restitución de las superficies afectadas.
Las zonas de Santa Cruz donde se localizaron las pintadas
El seguimiento policial comenzó hace varios meses con el objetivo de identificar a la persona responsable de los grafitis.
Según la información facilitada por la Policía Local, las pintadas investigadas se distribuyen por diferentes espacios de la capital tinerfeña, entre ellos:
- La carretera general del Rosario.
- La plaza de Santo Domingo.
- La pista de patinaje del parque La Granja.
- La plaza Weyler.
- Las calles Villalba Hervás y La Marina.
- El puente General Serrador, junto a la calle Miraflores.
- Las Ramblas de Santa Cruz.
- La calle Nicolás Estévanez.
Tras analizar los datos recabados durante el seguimiento, los agentes del Proteu elaboraron un informe en el que identifican al joven como presunto responsable de las pintadas.
El documento, acompañado de las diez actas administrativas, ya ha sido trasladado para que se determine si procede imponer las correspondientes sanciones.
El Ayuntamiento destaca la investigación policial
El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha felicitado a los agentes que participaron en el operativo, especialmente al grupo Proteu, por las labores de seguimiento realizadas.
El regidor considera que este tipo de actuaciones permiten esclarecer la autoría de unas pintadas que deterioran espacios comunes y afectan a lugares que deben ser respetados por toda la ciudadanía.
Por su parte, la concejala de Seguridad, Gladis de León, ha destacado el trabajo de vigilancia que desarrolla esta unidad especializada de la Policía Local.
La edil ha subrayado que su actividad no se limita a investigar grafitis, sino que incluye el control de diferentes zonas de la ciudad para garantizar el cumplimiento de las ordenanzas municipales.
Por el momento, las diez actas constituyen propuestas de sanción y no multas definitivas. La cuantía económica dependerá de la resolución del procedimiento administrativo correspondiente.