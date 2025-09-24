Fasnia renovará los accesos del CEO Guajara con zonas peatonales

El Ayuntamiento de Fasnia sacó a licitación ayer un proyecto para transformar los accesos y el entorno inmediato del CEO Guajara, con el objetivo de garantizar la accesibilidad y reforzar la seguridad de la comunidad educativa.
Esta intervención complementa la reciente apertura de la escuela infantil de Las Eras, que ha permitido unir los dos centros y consolidar al CEO Guajara como el único de Tenerife que ofrece educación pública gratuita de 0 a 16 años.
El proyecto, con un plazo de ejecución de cinco meses, contempla una intervención integral en dos espacios clave: el interior del colegio y la calle Pablo Ruiz Picasso, en la entrada principal del centro.
En el interior, se construirá un espacio de recepción cubierto junto a la entrada actual, protegido con una estructura metálica, que servirá de sombra para los estudiantes. Además, se crearán rampas accesibles para sustituir la actual rampa. El recorrido se integrará con la zona ajardinada existente, respetando la mayoría de los pinos canarios, de forma que el patio interior se convierta en un “paseo por el bosque”.
En la calle Pablo Ruiz Picasso, frente al colegio, se habilitará un espacio libre de tráfico durante las horas de entrada, salida y jornada lectiva. Para ello, se instalarán verjas metálicas, y se creará una zona peatonal, un pequeño parque infantil y un mural en la pared del polideportivo. Asimismo, se mejorará la señalización vial y se construirá una nueva rampa de acceso al polideportivo municipal.
El alcalde de Fasnia, Luis Javier González, destacó la importancia de esta actuación. “El centro ha duplicado su alumnado en muy pocos años y se ha quedado corto de espacio. Vamos a dotarlo de una zona de ocio con un parque infantil y una entrada y salida del alumnado con mayor seguridad”, explicó.