El día que ‘Fast & Furious 6’ convirtió Tenerife en escenario de su persecución más famosa

La conocida película Fast & Furious 6 se estrenó en 2013, pero más de una década después siguen siendo recordadas las espectaculares secuencias grabadas en Tenerife.
La producción de la sexta entrega de la saga viajó a distintos puntos del mundo entre julio y diciembre de 2012. En octubre, parte del rodaje se trasladó a Canarias, después de que la productora descartara Marsella (Francia), atraída por los incentivos fiscales que les suponían un ahorro estimado de 20 millones de dólares.
Una autopista en obras como escenario
La escena más destacada de Fast & Furious 6 en la Isla se grabó en la TF-1, en Adeje, en dos tramos de autopista en construcción de 5 y 10 kilómetros, respectivamente.
En este punto se recreó el asalto a un convoy militar por parte del personaje de Owen Shaw y su equipo, que desencadenaba una persecución a gran velocidad encabezada por Dom (Vin Diesel), Brian (Paul Walker) y el resto del grupo.
El rodaje incluyó un tanque diseñado específicamente para la secuencia, fabricado en una versión ligera con torretas móviles. Este vehículo alcanzaba los 113 kilómetros por hora y disparaba pólvora negra mientras destruía coches reales, lo que permitió registrar las imágenes sin necesidad de efectos visuales añadidos para los aplastamientos.
Otras localizaciones de Tenerife en ‘Fast & Furious 6’
Además de Adeje, la grabación de Fast & Furious 6 se extendió a municipios como Guía de Isora, Santiago del Teide, San Juan de la Rambla, Garachico, Icod de los Vinos y Buenavista del Norte.
En este último, el tramo entre Buenavista y Punta de Teno (carretera TF-445) fue utilizado para rodar escenas de persecución junto a la costa. El túnel de Punta de Teno y el entorno de Garachico también sirvieron como escenarios para distintas secuencias.
En el norte de la Isla, varias carreteras y paisajes fueron adaptados para representar otras localizaciones de la trama, mientras que el equipo técnico aprovechó que algunos tramos se encontraban cerrados al tráfico para rodar con libertad y seguridad.
Según Tenerife Film Commission y fuentes locales, el rodaje de Fast & Furious 6 incluyó una finca platanera próxima a San Juan de la Rambla, conocida como “Las Cañas”, que fue acondicionada para representar la casa de Brian O’Connor (Paul Walker) en la película.
En paralelo, Garachico se utilizó como punto de apoyo logístico y escenario para distintos planos de la producción Fast & Furious 6.
El salto convertido en meme
La única parte rodada con efectos digitales fue el salto en el que Dom rescata a Letty (Michelle Rodríguez) en pleno aire desde su Dodge Daytona.
La inverosimilitud de la escena la convirtió en un meme viral, sobre todo a raíz de un sketch de la webserie peruana Los cinéfilos, en el que el actor Manuel Gold protagoniza un fragmento titulado “El peor día de mi vida”.
En este vídeo, el personaje de Gold se queja tras comprar una copia de la película con subtítulos y doblaje en castellano, dando lugar a una interpretación que se difundió ampliamente en redes sociales y terminó asociándose para siempre a esta célebre secuencia de la saga dirigida por Justin Lin.