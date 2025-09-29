El Festival Isla Calavera reconoce la trayectoria de Sara Sálamo y Marian Salgado

El Festival de Cine Fantástico de Canarias Ciudad de La Laguna Isla Calavera anuncia la entrega de dos nuevos galardones en el marco de su novena edición, que se celebrará del 7 al 16 de noviembre de 2025 en Tenerife: el Premio S. S. Venture al Talento Canario, que reconoce la trayectoria de la actriz, guionista, directora y productora tinerfeña Sara Sálamo, y el Premio Isla Calavera Leyenda del Fantástico a la actriz Marian Salgado, referente ineludible del fantaterror español.
Con una brillante y versátil carrera en cine, televisión y teatro, Sara Sálamo es exponente del talento isleño con proyección internacional, tanto en la interpretación como en la escritura y dirección, fortaleciendo con sus obras la presencia de la creatividad canaria en la industria audiovisual y en festivales de todo el mundo. Ha trabajado en cine, televisión y teatro bajo la dirección de figuras internacionales como Asghar Farhadi (Todos lo saben, 2020) y Pedro Almodóvar (Extraña forma de vida, 2023), y con la fundación de Montauk Canarias ha dado un impulso a la producción insular y la creación de nuevos relatos desde el archipiélago. Bajo este sello ha realizado trabajos como el cortometraje de terror psicológico Yaya (2024) o el documental En silencio, recientemente presentado en el Festival de Cine de San Sebastián. Su compromiso social y su defensa de la identidad canaria la convierten en referente e inspiración para nuevas generaciones.
En anteriores ediciones, el Premio S. S. Venture ha sido para nombres como Juan Carlos Fresnadillo (guionista y director), Elio Quiroga (escritor y director), Carolina Bang (actriz y productora), Jonay Bacallado (ilustrador y artista conceptual) o Adrián Guerra (productor de cine).
Por otra parte, el festival reconoce con el Premio Isla Calavera Leyenda del Fantástico a Marian Salgado, icono del fantaterror español. Nacida en Chile y afincada en España desde los 6 años, la actriz es recordada especialmente por su impactante trabajo como protagonista en títulos emblemáticos del cine fantástico nacional como La endemoniada (Amando de Ossorio, 1975), que se proyectará en el Festival Isla Calavera, 50 años después de su estreno en cines. Salgado también participó en El extraño amor de los vampiros (Leon Klimowski, 1976) o ¿Quién puede matar a un niño? (Narciso Ibáñez Serrador, 1976), y dio voz a Regan en El exorcista (1975), un hito del doblaje español. Su aportación, siendo una de las niñas inquietantes más reconocidas de la gran pantalla, forma parte del acervo cultural del género y será homenajeada en esta edición.
Estos galardones se suman al Premio Isla Calavera de Honor que este año reconocerá la extraordinaria trayectoria de Randal Kleiser, legendario director de títulos de culto como Grease (1979) o El vuelo del navegante (1986), y artífice de clásicos que marcaron generaciones por su sensibilidad artística y talento narrativo. Kleiser también recogerá el premio en la gala inaugural, en presencia del público canario y seguidores del género fantástico.
El Festival Isla Calavera reafirma así su apuesta por la celebración y divulgación del cine fantástico, reconociendo el talento local y universal y homenajeando a quienes han dejado huella en la historia del género.
Sobre el Festival de Cine Fantástico de Canarias Isla Calavera
Organizado por la Asociación Cultural Charlas de Cine, la Asociación Cultural Isla Calavera, Multicines Tenerife y la publicación especializada TumbaAbierta.com, el Festival Isla Calavera cuenta en su novena edición con el patrocinio del Ayuntamiento de La Laguna, a través de la concejalía de Cultura, Gobierno de Canarias, Promotur, Turismo de las Islas Canarias, Islas Canarias Latitud de Vida, Cabildo de Tenerife, Instituto Canario de Desarrollo Cultural y Canary Islands Film; y la colaboración de la Universidad de La Laguna, La Laguna Zona Comercial, Alda Producciones, Zulay Panaderías, Grupo Fly Luxury, Juan Antonio Ribas Subtítulos y Ediciones Digitales, Consejo Regulador de la Denominación de Origen Tacoronte-Acentejo, Mercado Nuestra Señora de África, Culturamanía, CinemaNext, Flaming Frames, Fundación SGAE, Teatro Leal, Tenerife Film Commission, José Acosta Style, Audi Canarias, Coca-Cola y Royal Bliss.
Isla Calavera nace en 2017 y en sus ocho primeros años de trayectoria ha logrado una importante repercusión y está considerado como uno de los encuentros de cine fantástico más relevantes del país, miembro de Méliès International Festivals Federation (MIFF), que agrupa a 32 miembros de 22 países en cuatro continentes, con una audiencia mundial de más de 900.000 espectadores cada año.
En el ámbito internacional se ha convertido en una de las citas a tener en cuenta, gracias a la participación de figuras tan relevantes como Ron Perlman, Henry Thomas, Adrienne Barbeau, John Landis, Joe Dante, Lou Ferrigno, Sam J. Jones, Deborah Nadoolman, Sarah Douglas, Rick Baker, Caroline Munro, David Naughton, Enzo G. Castellari, Mick Garris, Neil Marshall, Charlotte Kirk, Nicholas Rowe, Colin Arthur, Jack Taylor, Amber Heard o Eduardo Noriega. Otros invitados que han visitado Tenerife en el marco del Festival de Cine Fantástico de Canarias y que han puesto el evento en el mapa de encuentros cinematográficos son Belén Rueda, Álex de la Iglesia, Manuela Velasco, F. Javier Gutiérrez, Víctor Clavijo, Silvia Tortosa, Paco Plaza, Carolina Bang, Paco Cabezas, Víctor Matellano, Juanma Bajo Ulloa, Eugenio Mira o Lola Dueñas, entre otros.