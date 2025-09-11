Detienen a dos matrimonios que encerraron a sus hijos en el coche para irse de marcha

La Policía Municipal de Madrid detuvo en la madrugada del lunes a dos matrimonios de origen paraguayo tras descubrir que habían dejado a sus hijos, de 5 y 7 años, solos en el interior de un coche mientras ellos se encontraban en una discoteca del distrito de Tetuán.
El suceso tuvo lugar poco después de las dos de la madrugada, cuando una patrulla observó a los menores en un vehículo estacionado con las ventanillas abiertas. Los niños explicaron a los agentes que sus padres estaban dentro de un local de ocio nocturno situado en la calle Nuestra Señora del Carmen.
En un primer momento, un adulto se identificó como familiar de los pequeños y aseguró estar a cargo de ellos, aunque no era propietario del vehículo. Posteriormente, la Policía lo acompañó hasta el establecimiento, donde localizó a los padres en evidente estado de embriaguez.
Los cuatro adultos reconocieron que habían dejado a los menores bajo la supuesta supervisión de su familiar para disfrutar de la noche. Sin embargo, los agentes consideraron que los hechos podían constituir un delito de abandono de menores, por lo que procedieron a su arresto.
Fuentes policiales confirmaron que los niños se encontraban en buen estado, aunque se activó el protocolo de protección de menores para su custodia temporal. El caso ha sido trasladado a la Fiscalía de Menores, mientras que los detenidos ya han pasado a disposición judicial.