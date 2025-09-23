El IGN actualiza la información sobre los últimos terremotos en Tenerife

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha actualizado en los últimos minutos la información sobre el último enjambre sísmico con 22 terremotos en Tenerife, todos de baja magnitud, concretamente en la dorsal noroeste de Tenerife, entre los valles de La Orotava y Güímar.
Los eventos sísmicos que se han producido desde las 09.29 horas de ayer, lunes, se han localizado a una “profundidad media” de 7 kilómetros bajo el nivel del mar y a magnitudes muy bajas (máxima de 2.0 mbLg).
El IGN apunta que “todos los terremotos se han registrado en el término municipal de La Orotava, salvo uno en Los Realejos y dos en Arafo”. Y aclara que este tipo de actividad “es común en entornos volcánicos como el de Tenerife”.
“Peculiar”
No obstante, el director del IGN en Canarias, Ithaiza Domínguez, explicó a EFE que, si bien se trata de una actividad común en entornos volcánicos, esta ha sido “peculiar” por tener lugar en una zona sismogénica “nueva”, que ha empezado a funcionar este año.
Con todo, el Instituto Geográfico Nacional continúa realizando un seguimiento especial de la situación, “como en cualquier episodio de actividad sísmica en Canarias”.