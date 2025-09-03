Bomberos de Tenerife intervienen en el incendio de varios vehículos en Adeje

Bomberos de Tenerife con base en San Miguel de Abona y Voluntarios de Adeje fueron requeridos esta mañana por la Policía Local tras originarse dos fuegos en varios vehículos estacionados en Adeje. El primero se produjo sobre las 6:00 horas en la calle El Cardón y afectó a un coche, mientras que el segundo, en la calle El Sauce, alcanzó a un total de tres.
En El Rosario, efectivos con base en Santa Cruz de Tenerife fueron activados ayer, sobre las 20:00 horas, para colaborar en las labores de asistencia y traslado a los recursos sanitarios de un operario caído en el Polígono de La Campana. También acudió el Servicio de Urgencias Canario (SUC), la Policía Local y la Guardia Civil.
Por otro lado, bomberos del parque de San Miguel de Abona fueron requeridos, sobre las 16:00 horas, tras producirse un accidente de tráfico en la TF-1, sentido Santa Cruz. Llegados al lugar, comprobaron que no había personas atrapadas, así que procedieron a señalizar el lugar hasta la llegada de la Guardia Civil y desconectaron las baterías de los dos vehículos implicados. También asistió el Servicio de Urgencias Canario (SUC) y Mantenimiento de Carreteras.
Por último, efectivos con base en La Laguna fueron solicitados, sobre las 16:00 horas, para rescatar a un senderista que no podía continuar la marcha en el sendero PR-TF-10, entre Chinamada y Punta del Hidalgo. Una vez localizaron a las personas, las acompañaron hasta la salida.