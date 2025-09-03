sucesos

Bomberos de Tenerife intervienen en el incendio de varios vehículos en Adeje

Por el momento se desconocen las causas del origen del fuego
Bomberos de Tenerife intervienen en el incendio de varios vehículos en Adeje
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

Bomberos de Tenerife con base en San Miguel de Abona y Voluntarios de Adeje fueron requeridos esta mañana por la Policía Local tras originarse dos fuegos en varios vehículos estacionados en Adeje. El primero se produjo sobre las 6:00 horas en la calle El Cardón y afectó a un coche, mientras que el segundo, en la calle El Sauce, alcanzó a un total de tres.

En El Rosario, efectivos con base en Santa Cruz de Tenerife fueron activados ayer, sobre las 20:00 horas, para colaborar en las labores de asistencia y traslado a los recursos sanitarios de un operario caído en el Polígono de La Campana. También acudió el Servicio de Urgencias Canario (SUC), la Policía Local y la Guardia Civil.

  1. Las TeresitasMuere un hombre en la playa de Las Teresitas
  2. La Guardia Civil lo pilla con un trapo tapando la matrícula en TenerifeSurrealista: la Guardia Civil lo pilla con un trapo tapando la matrícula en Tenerife

Por otro lado, bomberos del parque de San Miguel de Abona fueron requeridos, sobre las 16:00 horas, tras producirse un accidente de tráfico en la TF-1, sentido Santa Cruz. Llegados al lugar, comprobaron que no había personas atrapadas, así que procedieron a señalizar el lugar hasta la llegada de la Guardia Civil y desconectaron las baterías de los dos vehículos implicados. También asistió el Servicio de Urgencias Canario (SUC) y Mantenimiento de Carreteras.

Por último, efectivos con base en La Laguna fueron solicitados, sobre las 16:00 horas, para rescatar a un senderista que no podía continuar la marcha en el sendero PR-TF-10, entre Chinamada y Punta del Hidalgo. Una vez localizaron a las personas, las acompañaron hasta la salida.

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas