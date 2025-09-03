sucesos

Muere un hombre en la playa de Las Teresitas

En el dispositivo intervinieron agentes de la Policía Local, mientras que la Policía Nacional asumió la custodia del cuerpo hasta la llegada de la autoridad judicial
Las Teresitas
Un hombre perdió la vida este miércoles tras ser rescatado del agua en parada cardiorrespiratoria en la playa de Las Teresitas, en Santa Cruz de Tenerife.

Los socorristas de Las Teresitas iniciaron las maniobras de reanimación en el mismo lugar de los hechos, que posteriormente fueron continuadas por el Servicio de Urgencias Canario (SUC), aunque finalmente no fue posible salvarle la vida.

En el dispositivo también intervinieron agentes de la Policía Local, mientras que la Policía Nacional asumió la custodia del cuerpo hasta la llegada de la autoridad judicial.

