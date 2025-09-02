Surrealista: la Guardia Civil lo pilla con un trapo tapando la matrícula en Tenerife

Un trapo, una matrícula y la Guardia Civil. Son los tres elementos clave de una situación vivida en Tenerife y de la que se ha hecho eco la cuenta de Instagram cosa_famosa.
Un vehículo, según puede verse en las imágenes, circula por la autopista TF-1 con un trapo impidiendo ver la matrícula y, en el momento en el que el conductor se incorpora a la citada vía, un coche de la Guardia Civil aparece en escena.
¿Qué sanción puede acarrear llevar la matrícula poco visible en España?
La matrícula del vehículo es uno de los elementos de identificación obligatorios y debe estar siempre en buen estado, legible y visible. En España, circular con la matrícula deteriorada, sucia, doblada o con cualquier elemento que dificulte su correcta lectura se considera una infracción grave según la normativa de la Dirección General de Tráfico (DGT).
La sanción económica asciende a 200 euros, aunque no conlleva la retirada de puntos del carné de conducir. En casos extremos, como manipulación o alteración intencionada de los números y letras, la multa puede ser aún mayor e incluso derivar en responsabilidades penales por falsificación.
La DGT recuerda que no basta con llevar la matrícula colocada: debe mantenerse sin obstáculos, sin adornos y en perfecto estado de conservación. De lo contrario, el conductor puede ser sancionado aunque el vehículo tenga la ITV en regla.