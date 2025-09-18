Juan Manuel Montilla ‘El Langui’ llega a Tenerife con la obra ‘Campeones 2’

El Auditorio Infanta Leonor y el Liceo de Taoro de La Orotava acogerán los próximos 7 y 8 de noviembre, respectivamente, la representación teatral de ‘Campeones 2, si Lorca levantara la cabeza’, dirigida y protagonizada por Juan Manuel Montilla ‘El Langui’. El reparto cuenta además con la presencia de Alberto Nieto, Emilio Gavira, Claudia Fesser y Gloria Ramos.
Dirigida a todos los públicos y con una duración de 100 minutos, la obra cuenta con el guion de de Pedro Lendínez y lDaniel Díez Colinas. Está producida por Funfun Comedy y Películas Pendelton. Las entradas ya se pueden conseguir a través de la web www.tiickets.es
El argumento cuenta la historia de Claudia, una actriz con una gran trayectoria que siente que todavía no le ha llegado ese gran personaje que le podría encumbrar. Un día, la suerte llama a su puerta cuando uno de los directores más grandes va a dirigir la que será su última película y ha escrito el personaje principal pensando en ella. Eso sí, ese personaje tiene una discapacidad y antes de tomar una decisión el director quiere verla.
Claudia, busca prepararse para la importante prueba en tres semanas, decide retomar el vínculo con su prima Gloria, quien tiene síndrome de Down. Aunque se habían distanciado hace diez años, Claudia teme el rencor de Gloria por haberla dejado atrás en la persecución de su sueño.
Sin embargo, al reencontrarse, descubre que Gloria la recibe con cariño y sin reproches. Gloria hace teatro junto a sus compañeros de piso, Alberto y Emilio, bajo la dirección de Juan, un hombre con discapacidad que alguna vez rozó la fama y que ahora vive con recelo hacia el mundo del espectáculo. Juan desconfía de Claudia y de sus intenciones, pues teme que Gloria pueda salir herida.
El grupo prepara una versión particular de La casa de Bernarda Alba, y Claudia, fingiendo tener también una discapacidad, se suma a los ensayos. Mientras su representante insiste en la importancia de la prueba que definirá su futuro, Claudia se sumerge en un entorno que contrasta radicalmente con la superficialidad de la capital.
Entre la honestidad de sus nuevos compañeros, el pasado pendiente con Gloria y la mirada crítica de Juan, Claudia se enfrenta a una experiencia transformadora que la lleva a cuestionarse qué significa realmente alcanzar el éxito y qué está dispuesta a sacrificar para lograrlo.