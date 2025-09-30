Koko Ange regresa al Costa Adeje Tenerife nueve meses después

Siguen las buenas noticias en el Costa Adeje Tenerife, ya que tras un empate con sabor a victoria ante el Real Madrid (0-0), y ser cuarto en la clasificación con la condición de invicto e imbatido, en las próximas horas el CD Tenerife femenino anunciará el regreso de una leyenda del club, Koko Ange. La futbolista marfileña se despidió del Costa Adeje en el Municipal de Adeje el pasado 21 de diciembre de 2024 en la eliminatoria de octavos de final de la Copa de la Reina ante el FC Barcelona, al recibir una oferta irrechazable de un club de Arabia Saudí, el Al-Ula.
Ese día Koko recibió el cariño de su afición cuando saltó al terreno de juego en el minuto 73. Era la despedida oficial de una futbolista que dejó huella tras ocho temporadas, más de 220 partidos disputados y una veintena de goles marcados.
La atacante africana se incorporó a la UDG Tenerife en la 2017-2018, como se denominaba por aquel entonces, procedente del FC Barcelona. Con el Barça logró 4 tantos uno de ellos en Champions League frente a Twentee holandés.
Antes de llegar a la Liga española, Koko había participado en el Mundial de Canadá con Costa de Marfil logrando dos goles en tres partidos. La temporada 2015-2016 disputó la Champions League con el Gintra de Lituania (logró un gol en la fase previa), aunque acabó la temporada en el Anorthosis de Chipre.
Despedida emotiva
La internacional por Costa de Marfil, entre lágrimas, tuvo unas palabras de despedida tras anunciar su marcha. “Tenerife siempre será mi casa. Volveré”. Además, subrayó que se siente “un poco triste porque estuve ocho años aquí en los que lo pasé muy bien. Estoy agradecida a Costa Adeje, al club, al presidente, Sergio Batista y a toda la directiva, a todas mis compañeras, al míster y al resto del staff, que han estado ahí tanto dentro como fuera del campo”. Palabras premonitorias porque Koko se incorpora, nueve meses después, a la plantilla de Eder Maestre.
No fue una decisión sencilla, pero Koko y el club entendieron que era una de esas propuestas que no se pueden rechazar. “Ha recibido una oferta muy tentadora… Aunque sea importante deportivamente para nosotros, no le podemos cerrar las puertas”, dijo Sergio Batista, actual presidente del CD Tenerife femenino. La entidad tinerfeña facilitó la desvinculación de la atacante al entender que era una oportunidad para ella y su familia. Un gran gesto con una de sus leyendas.
En el terreno meramente deportivo, la marfileña puede aportar mucho en la banda derecha y zona de ataque con su fútbol eléctrico y su olfato goleador, además posee una gran velocidad y buena técnica, lo que la convierte en una futbolista desequilibrante.
Un refuerzo que llega en el mejor momento de las guerreras, que hará feliz a todas las amistades que dejó en Tenerife, y que pone la guinda a la mejor plantilla de la historia del Costa Adeje Tenerife.