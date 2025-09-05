La Laguna lucha contra el robo de flores: advierten de multas de 540 euros

El Ayuntamiento de La Laguna, a través del área de Servicios Municipales, ha puesto en marcha la campaña de plantación de flor de temporada correspondiente al mes de septiembre.
“En esta edición, se han plantado 2.800 ejemplares de petunias y begonias en las principales plazas y jardines del municipio, como parte de una planificación anual que también contempla nuevas plantaciones en los meses de enero y mayo”, explicó el concejal del área, Fran Hernández.
Lamentablemente, alrededor del 20% de estas flores y plantas terminan perdiéndose por robos o por el uso indebido de los parterres, según informaron desde el Ayuntamiento.
Por ello, en los últimos meses, en una acción conjunta de las áreas de Servicios Municipales y de Seguridad Ciudadana, que dirige Badel Albelo, se han incrementado las labores de vigilancia de la Policía Local y se han abierto expedientes sancionadores por estas conductas incívicas.
A este respecto, el concejal recordó que el régimen sancionador vigente establece multas de hasta 540 euros por este tipo de comportamientos.