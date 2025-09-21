La Laguna Tenerife-Dreamland Gran Canaria

La Laguna Tenerife vuelve a jugar este domingo ante su afición 99 días después, coincidiendo con el partido de vuelta de la Copa Canaria, en su cuarto y último test de pretemporada previo a la disputa el próximo fin de semana de la Supercopa Endesa.
Primer cuarto
Mejor el Dreamland Gran Canaria en una primera manga en la que Mike Tobey fue casi infalible. Los amarillos lograron ventajas muy pronto (2-10) mientras su araque superaba con facilidad a la defensa local.
Vidorreta, que reservó jugadores ante la disputa de la Supercopa el próximo fin de semana, vio como los amarillos se disparaban en este cuarto con 17-31.
El porcentaje exterior de La Laguna Tenerife también condenaba a un equipo que poco se parecía al equipo de la ida.