La Laguna Tenerife roza la proeza ante el Real Madrid (71-72) en la Supercopa

La Laguna Tenerife tuvo en su mano entrar en la final de la Supercopa Endesa, con un último tiro, pero tocó que saliera cruz ante el Real Madrid (71-72).
Huertas, Shermadini y Giedraitis se echaron el equipo a la espalda, Vidorreta trampeó como siempre hace (como pocos) pero la calidad madridista, y alguna decisión arbitral, acabó por decidir la semifinal.
Kostadinov, titular
Txus Vidorreta alineó de inicio a Kostadinov por la baja de Fran Guerra. El entrenador buscaba desgastar de inicio a los interiores madridistas, con la amenaza exterior de Scrubb y Van Beck. El Madrid presentó una defensa muy dura, provocando tres pérdidas consecutivas de La Laguna Tenerife que, sin embargo, también lograba ajustarse en defensa (4-2).
Kostadinov se hizo grande en la zona, sumando los seis primeros tantos de los insulares (6-4) pero cometiendo dos personales muy pronto, con solo cuatro minutos jugados. Era un problema importante para La Laguna Tenerife.
A estas alturas del duelo, Tavares ya era un problema en la zona. El Real Madrid solo había anotado mediante él (8-7) pero cuando se sentó a descansar, los de Scariolo lograron diversificar su anotación, resultando algo más imprevisibles (8-12).
A La Laguna Tenerife le costaba anotar y eso lo aprovechó el Madrid tras dos errores ofensivos de los insulares (10-18) a falta de menos de dos minutos para acabar la primera manga. Vidorreta tuvo que parar el partido.
El tiempo muerto surtió efecto. Parcial de 7-0 (17-18), La Laguna Tenerife logró recuperarse tras un parcial de 2-13 para que el primer cuarto acabara (17-18).
Gran segundo cuarto de La Laguna Tenerife
El principal mérito del Canarias era competir y lograr contener a los de Scariolo, sobre todo por lo desigual del juego interior de uno y otro equipo -casi cualquier equipo de la Liga Endesa se encuentra en esa tesitura-, cuando se cumplían los primeros dos minutos de la segunda manga (20-22).
La Laguna Tenerife crecía poco a poco en el duelo de la mano de un Rokas Giedraitis que es de esos jugadores con oficio, que defiende duro a Hezonja y, en la jugada inmediatamente posterior, mete de tres. Ahora era Scariolo el que tenía que para el duelo (26-24). Quedaba un mundo, más de seis minutos, pero qué bien jugaba el Canarias.
Siguió castigando el lituano (36-32). El Real Madrid se veía en apuros. Tavares cometió su segunda personal a falta de menos de tres minutos para el descanso para luego ver una técnica por un gesto a los colegiados. La Laguna Tenerife aprovechó la ocasión. 41-32 y nuevo tiempo de Scariolo. El Canarias enseñaba los dientes.
Rokas Giedraitis puso el 45-35 con el que se llegó al descanso. El Canarias dominaba al Real Madrid. El parcial de esta manga había sido 28-17.
El Madrid se acerca
La Laguna Tenerife demostró que iba muy en serio tras el descanso (49-35) de la mano de Un Shermadini por el que pasaba cada balón ofensivo, con Bruno Fernando no pudiendo con él.
Cuando Gio y Marce se fueron al banco, Giedraitis pidió el balón (52-40) pero tres tiros libres señalados a favor del Madrid apretaron el marcador (52-44) antes de que Feliz pusiera el 52-46. Había que cortar el parcial de 0-6.
La rotación madrdista era superior. idorreta metió a Scrubb, Fitipaldo anotaba y Shermadini, desde el tiro libre, aliviaba el nivel de tensión con dos minutos y medio por jugarse (57-48).
El último minuto y medio de esta manga fue malo para los de Vidorreta -con un parcial de (3-7) pero al final de este cuarto quedaba todo por decidir (60-55).
Último cuarto
A La Laguna Tenerife le costó dos minutos y medio anotar en el último cuarto, pero fue de la mano de un 2+1 de Gio (56-63), dando un respiro a los suyos antes de que una antideportiva señalada al georgiano causara el efecto contrario (63-58). Quedaban siete minutos de batalla y Vidorreta la empezó con un tiempo muerto tras una canasta de Feliz (63-60).
Cuando quedaban poco más de cinco minutos para acabar el duelo, una falta inexistente de Marce, por la que protestó de manera airada el brasileño y le señalaron técnica, dando el Madrid la vuelta a las cosas (63-64).
Como La Laguna Tenerife nunca se rinde, cuando solo quedaban dos minutos y medio para el final lo aurinegros ganaban (69-66) gracias a un ejercicio de resistencia absolutamente impresionante.
Un palmeo de Gio (71-68) fue seguido de un acierto de Llul (71-70), Deck dio ventaja al Madrid con dos tiros libres (71-72) y el triple final de Jaime se quedó en el hierro.