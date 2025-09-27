baloncesto

La Laguna Tenerife roza la proeza ante el Real Madrid (71-72) en la Supercopa

Los aurinegros tuvieron el último tiro par poder llevarse el duelo tras un ejercicio extraordinario de resistencia
La Laguna Tenerife tuvo en su mano entrar en la final de la Supercopa Endesa, con un último tiro, pero tocó que saliera cruz ante el Real Madrid (71-72).

Huertas, Shermadini y Giedraitis se echaron el equipo a la espalda, Vidorreta trampeó como siempre hace (como pocos) pero la calidad madridista, y alguna decisión arbitral, acabó por decidir la semifinal.

Kostadinov, titular

Txus Vidorreta alineó de inicio a Kostadinov por la baja de Fran Guerra. El entrenador buscaba desgastar de inicio a los interiores madridistas, con la amenaza exterior de Scrubb y Van Beck. El Madrid presentó una defensa muy dura, provocando tres pérdidas consecutivas de La Laguna Tenerife que, sin embargo, también lograba ajustarse en defensa (4-2).

Kostadinov se hizo grande en la zona, sumando los seis primeros tantos de los insulares (6-4) pero cometiendo dos personales muy pronto, con solo cuatro minutos jugados. Era un problema importante para La Laguna Tenerife.

A estas alturas del duelo, Tavares ya era un problema en la zona. El Real Madrid solo había anotado mediante él (8-7) pero cuando se sentó a descansar, los de Scariolo lograron diversificar su anotación, resultando algo más imprevisibles (8-12).

A La Laguna Tenerife le costaba anotar y eso lo aprovechó el Madrid tras dos errores ofensivos de los insulares (10-18) a falta de menos de dos minutos para acabar la primera manga. Vidorreta tuvo que parar el partido.

El tiempo muerto surtió efecto. Parcial de 7-0 (17-18), La Laguna Tenerife logró recuperarse tras un parcial de 2-13 para que el primer cuarto acabara (17-18).

Gran segundo cuarto de La Laguna Tenerife

El principal mérito del Canarias era competir y lograr contener a los de Scariolo, sobre todo por lo desigual del juego interior de uno y otro equipo -casi cualquier equipo de la Liga Endesa se encuentra en esa tesitura-, cuando se cumplían los primeros dos minutos de la segunda manga (20-22).

La Laguna Tenerife crecía poco a poco en el duelo de la mano de un Rokas Giedraitis que es de esos jugadores con oficio, que defiende duro a Hezonja y, en la jugada inmediatamente posterior, mete de tres. Ahora era Scariolo el que tenía que para el duelo (26-24). Quedaba un mundo, más de seis minutos, pero qué bien jugaba el Canarias.

Siguió castigando el lituano (36-32). El Real Madrid se veía en apuros. Tavares cometió su segunda personal a falta de menos de tres minutos para el descanso para luego ver una técnica por un gesto a los colegiados. La Laguna Tenerife aprovechó la ocasión. 41-32 y nuevo tiempo de Scariolo. El Canarias enseñaba los dientes.

Rokas Giedraitis puso el 45-35 con el que se llegó al descanso. El Canarias dominaba al Real Madrid. El parcial de esta manga había sido 28-17.

El Madrid se acerca

La Laguna Tenerife demostró que iba muy en serio tras el descanso (49-35) de la mano de Un Shermadini por el que pasaba cada balón ofensivo, con Bruno Fernando no pudiendo con él.

Cuando Gio y Marce se fueron al banco, Giedraitis pidió el balón (52-40) pero tres tiros libres señalados a favor del Madrid apretaron el marcador (52-44) antes de que Feliz pusiera el 52-46. Había que cortar el parcial de 0-6.

La rotación madrdista era superior. idorreta metió a Scrubb, Fitipaldo anotaba y Shermadini, desde el tiro libre, aliviaba el nivel de tensión con dos minutos y medio por jugarse (57-48).

El último minuto y medio de esta manga fue malo para los de Vidorreta -con un parcial de (3-7) pero al final de este cuarto quedaba todo por decidir (60-55).

Último cuarto

A La Laguna Tenerife le costó dos minutos y medio anotar en el último cuarto, pero fue de la mano de un 2+1 de Gio (56-63), dando un respiro a los suyos antes de que una antideportiva señalada al georgiano causara el efecto contrario (63-58). Quedaban siete minutos de batalla y Vidorreta la empezó con un tiempo muerto tras una canasta de Feliz (63-60).

Cuando quedaban poco más de cinco minutos para acabar el duelo, una falta inexistente de Marce, por la que protestó de manera airada el brasileño y le señalaron técnica, dando el Madrid la vuelta a las cosas (63-64).

Como La Laguna Tenerife nunca se rinde, cuando solo quedaban dos minutos y medio para el final lo aurinegros ganaban (69-66) gracias a un ejercicio de resistencia absolutamente impresionante.

Un palmeo de Gio (71-68) fue seguido de un acierto de Llul (71-70), Deck dio ventaja al Madrid con dos tiros libres (71-72) y el triple final de Jaime se quedó en el hierro.

