baloncesto

La Laguna Tenerife se verá las caras con el Real Madrid en la Supercopa

Los de Txus Vidorreta se verán las caras con los grandes favoritos al título
La Laguna Tenerife se verá las caras con el Real Madrid en la Supercopa
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

El Real Madrid se enfrentará a La Laguna Tenerife y el Unicaja al Valencia Basket en las semifinales de la Supercopa ACB 2025, que se disputará el fin de semana del 27 y 28 de septiembre en el Martín Carpena de Málaga.

El sábado 27 tendrán lugar las citadas semifinales, abriendo con el cruce entre Unicaja y Valencia Basket a las 17.00 horas, mientras que el Real Madrid se cita con La Laguna Tenerife en el segundo turno, a las 20.00 horas. La final se juega el domingo 28 a las 19.00 horas.

  1. Héctor Alderete: "Vengo a La Laguna Tenerife con la intención de hacerme un hueco"Héctor Alderete: “Vengo a La Laguna Tenerife con la intención de hacerme un hueco”
  2. La Laguna Tenerife, fiel a su historia en su nueva camiseta. Fran PalleroLa Laguna Tenerife, fiel a su historia en su nueva camiseta

El Unicaja, como vigente campeón de Copa del Rey, de la edición de la Supercopa 2024 y anfitrión del torneo, partió en el sorteo de emparejamientos de este viernes como cabeza de serie en el bombo uno junto al Real Madrid, campeón de la Liga ACB y finalista de la edición anterior.

Hay varios precedentes de estas eliminatorias. Unicaja y Valencia Basket se enfrentaron una vez en las semifinales de la Supercopa de Gran Canaria 2017 con triunfo taronja por 83-78.

La Laguna Tenerife, contra el gran favorito

Por otro lado, el Real Madrid ha ganado a La Laguna Tenerife las dos veces que se han cruzado en dos años consecutivos en semifinales, en 2020 y 2021, las dos en el pabellón Santiago Martín de Tenerife (79-92 y 70-72).

En el sorteo, celebrado a mediodía de este viernes en el Patio de Banderas del Ayuntamiento de Málaga, hubo dos manos inocentes relacionadas con el deportes malagueño: Sergio Paulo Barbosa Valente, más conocido como Duda, leyenda del Málaga CF, y Carlos Suárez, exjugador del Unicaja y también del Real Madrid.

El acto contó con la presencia de Antonio Martín, presidente de la ACB; Francisco de la Torre, alcalde de Málaga; Gorka Lerchundi, director general de eventos e instalaciones deportivas de la Consejería de Cultura y Deportes de la Junta de Andalucía; Juan Rosas, vicepresidente y diputado de deportes de la Diputación de Málaga, y Rafa Sánchez, director general del Endesa -patrocinador del torneo- en Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla.

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas