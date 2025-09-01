Héctor Alderete: “Vengo a La Laguna Tenerife con la intención de hacerme un hueco”

El nuevo jugador de La Laguna Tenerife Héctor Alderete ha asegurado este lunes en su presentación que llega a la isla con la intención “de hacerse un hueco” en la élite del baloncesto nacional.
El jugador de 2002 llega procedente del Movistar Estudiantes y cuenta con experiencia en Primera FEB, pero aún no ha jugado minutos en Liga Endesa.
“Vengo a intentar ganarme minutos y el hecho de jugar dos ligas me puede ayudar a la hora de darme más oportunidades”, ha comentado Héctor Alderete.
El madrileño ha asegurado que fue muy fácil aceptar la llamada del Canarias, ya que “pasan pocas ofertas así”.
Héctor Alderete y su decisión
“He seguido lo que el club ha hecho en los últimos años y fue muy sencillo para mí ya que significaba entrar en el siguiente escalón del alto nivel”, ha indicado.
Héctor Alderete se ha definido como un jugador polivalente que puede aportar el rebote ofensivo y en la defensa de cambios, al verse capaz de marcar a jugadores desde el escolta hasta el ala-pívot.
Igualmente, ha dicho que aportará “ritmo ofensivo en determinados momentos como situaciones de transición” y ha asegurado que tomará “todos los tiros abiertos” que tenga.
El madrileño ha dicho que esta es “una oportunidad espectacular” y ha mostrado su ilusión por seguir trabajando y comenzar la temporada con la celebración de la Supercopa de Málaga el fin de semana del 27 y 28 de septiembre.
Por su parte, el nuevo secretario técnico de la primera plantilla y ex capitán aurinegro, Nico Richotti, ha considerado que el grupo gana “mucha energía, mentalidad y dureza” con la llegada de Alderete.
“Puede aportar en diferentes facetas del juego y esos son los perfiles que más nos gustan en el club, estamos muy contentos de tenerle aquí”, ha apuntado.