Tiran decenas de libros con el sello del CEIP Ángel Guimerá

Pena y malestar. Eso sintió un vecino de San Juan de la Rambla cuya identidad prefiere preservar cuando el sábado por la tarde fue a reciclar la basura y al ir a tirar papeles y cartón, se encontró decenas de libros dentro del contenedor azul ubicado en la calle Obispo Pérez Cáceres, anexo al CEIP Ángel Guimerá.
Todos los ejemplares estaban bien conservados, tenían en su interior el sello del centro educativo, y en el lomo, la etiqueta (de diferentes colores) correspondiente a su localización, por eso deduce que pertenecen a la biblioteca.
Además, son de interés educativo, asegura a este periódico. Entre ellos, se encuentran algunos sobre la historia del municipio como Cinco siglos en la historia de San Juan de la Rambla, escrito por José Antonio Oramas Luis, el segundo libro que se escribió sobre el municipio, publicado por el Ayuntamiento en 1999. Las islas canarias de la antigüedad al renacimiento, cuyo autor es Marcos Martínez fue otro libro valioso hallado dentro del contenedor.
También removiendo la basura apareció un cómic que es la adaptación de la novela Farenheit 451 de Ray Bradbury, que data de 1953, las VII Jornadas de estudios Canarias-América: La realidad canario-venezolana, Rescatando la memoria o Guad, de Alfonso García Ramos.
No dudó en rescatarlos para que otros vecinos y vecinas de la zona pudieran aprovecharlos ya que considera que gran parte del material bibliográfico desechado aún es de interés y funcional y, por ende, puede utilizarse en la preparación de diversos temarios universitarios como en los Grados de Historia, Historia del Arte, Geografía y Ordenación del Territorio o de Español, entre otros.
Su malestar se extendió a otros ciudadanos a quienes les “dolió ver el sello del colegio”, confiesan. Asimismo, creen que la directiva del centro podría haber publicado un anuncio sobre esta “purga” de libros o bien, habilitado un espacio en el colegio para que las personas interesadas los retiraran.
El concejal de Educación, Juan Siverio, asegura que no tenía conocimiento de esta decisión del colegio ni tampoco avisaron al Ayuntamiento. No obstante, se pondrá en contacto con la directiva del centro para conocer los motivos por los cuales se dejaron estos ejemplares dentro del contenedor azul.