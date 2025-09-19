Descarga nocturna y más plazas para los transportistas: medidas para reducir el tráfico en Santa Cruz

Santa Cruz no descarta implantar la descarga nocturna silenciosa de mercancías, las taquillas inteligentes para compras online, y la reordenación y flexibilización de horarios y plazas de carga y descarga en la ciudad. El objetivo es lograr descongestionar el tráfico en horas punta y reducir las emisiones de dióxido de carbono, según se desprende del Diagnóstico de Distribución de Urbana de Mercancías (DUM), un estudio que refleja las necesidades de la actividad comercial y de distribución en el municipio y que ha sido elaborado por el Ayuntamiento capitalino y la Asociación Española de Codificación Comercial (Aecoc).
El informe, presentado ayer en la Cámara de Comercio, en el marco de las jornadas técnicas de la Semana Europea de la Movilidad, es el paso previo para elaborar un plan director, cuyo fin es conjugar eficiencia, sostenibilidad y crecimiento económico, así como mejorar la movilidad en la ciudad. El alcalde, José Manuel Bermúdez, explicó que “el estudio nos detalla la necesidad o no de ampliar o reducir los horarios de las zonas de carga y descarga, de establecer si hay que aumentar las plazas (actualmente son 635), de dar entrada a la implantación de taquillas para el comercio online, así como otras medidas para regular esta casuística a través de una ordenanza municipal, pues la capital tiene el mayor índice de motorización de toda España y las colas diarias para acceder al área metropolitana son la muestra”.
En este sentido, María Tena, directora de Logística de Aecoc, detalló que “Santa Cruz cuenta con 857 vehículos por cada 1.000 habitantes, superando a Sevilla, Málaga o Fuengirola. Además, el 85% de los desplazamientos se realizan en transporte privado, mientras que el parque de camiones y furgonetas tiene una media de 12 y 13 años, respectivamente, lo que condiciona la sostenibilidad del reparto urbano”.
Mientras, la concejala de Movilidad, Evelyn Alonso, señaló que “es fundamental incluir en el ordenamiento de la actividad comercial las mejores tácticas para que el transporte de mercancías tenga más fácil y accesible el trabajo, lo que facilitará el tránsito del resto de vehículos en las mismas vías”.
Entre las principales conclusiones del estudio, realizado a conductores, comercios, hostelería, población y empresas distribuidoras de la ciudad, destaca que el 62% realiza estacionamientos legales en sus operaciones y un 69% permanece menos de 30 minutos en zonas de carga y descarga. Además, el 83% de los comercios y establecimientos de hostelería necesita abastecimiento semanal frente a un 24% que recibe mercancía a diario. Las horas de entrega frecuentes son de 8.00 a 11.00 horas.
La población también es receptividad a nuevas soluciones de reparto. El 70% de residentes en Centro-Ifara aboga por la descarga nocturna, y más del 82% de quienes disponen de taquillas o puntos de conveniencia ya los utilizan. Además, el 63% de los encuestados prevé un crecimiento del comercio online en los próximos años, lo que aumentará la necesidad de soluciones logísticas eficientes.
Entre las aportaciones para elaborar el plan director se recomienda la aprobación de una ordenanza municipal de Distribución Urbana de Mercancías que unifique y actualice la normativa vigente, la ampliación de los horarios de carga y descarga –con la posibilidad de adelantar el acceso a las 07.00 horas para descongestionar las horas punta–, fomentar la descarga nocturna mediante tecnología silenciosa, y el aumento de plazas en zonas que registran alta demanda.