Un menor grave por el incendio de una vivienda en Canarias

Los bomberos acudieron de madrugada a sofocar las llamas
Un menor de 16 años se encuentra en estado grave a causa de un incendio declarado en una vivienda en la calle Américo Vespucio, en el municipio grancanario de San Bartolomé de Tirajana.

Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, la alerta se recibió en torno a las 00:20 horas de este viernes, por lo que se activaron de inmediato los recursos de emergencias necesarios.

Efectivos de bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de San Bartolomé de Tirajana procedieron a extinguir las llamas y ventilar el inmueble.

El personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió al afectado, que presentaba quemaduras e intoxicación por inhalación de humo de carácter grave, por lo que fue estabilizado y trasladado en una ambulancia medicalizada del SUC al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

La Policía Nacional instruyó diligencias, y Policía Local y Protección Civil colaboraron con los recursos intervinientes.

