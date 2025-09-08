Momento de ‘máxima tensión’ en una guagua en Tenerife: “Eres muy máquina tú”

El popular perfil en redes sociales Tenerife quejas vecinales ha compartido este lunes un vídeo que muestra una nueva escena de máxima tensión en una guagua en Tenerife.
En esta ocasión, se trata de un acalorado intercambio de palabras entre dos pasajeros que acababan de acceder a la línea 103 de Titsa, en Puerto de la Cruz, con su conductor.
Una de las implicadas le reprocha al trabajador que casi “le escacha el brazo” al otro pasajero, quien a su vez sube el tono y le espeta al trabajador que se “muy máquina”.
Al parecer, los pasajeros accedieron finalmente a la guagua.