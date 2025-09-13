Sábado negro en Tenerife: muere otro joven en el sur

Un hombre de 27 años ha fallecido este sábado tras sufrir un accidente con la motocicleta en la que circulaba en el municipio de Guía de Isora (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.
El suceso ocurrió en la Avenida de la Constitución, pasadas las 18:26 horas. El 112 recibió una alerta en la que se comunicaba que un motorista precisaba asistencia sanitaria tras el siniestro.
El Servicio de Urgencias Canario (SUC) activó una ambulancia de soporte vital básico y, junto al personal médico y de enfermería del Centro de Salud de Guía de Isora, acudió al lugar del accidente.
Pese a los intentos de asistencia, se confirmó el fallecimiento del joven debido a la gravedad de las lesiones sufridas.
La Policía Local intervino en la zona y realizó el atestado correspondiente.