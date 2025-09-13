sucesos

Sábado negro en Tenerife: muere otro joven en el sur

Pese a los intentos de asistencia, se confirmó el fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones
Muere un joven motorista en el sur de Tenerife. DA
Muere un joven motorista en el sur de Tenerife. DA
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

Un hombre de 27 años ha fallecido este sábado tras sufrir un accidente con la motocicleta en la que circulaba en el municipio de Guía de Isora (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.

El suceso ocurrió en la Avenida de la Constitución, pasadas las 18:26 horas. El 112 recibió una alerta en la que se comunicaba que un motorista precisaba asistencia sanitaria tras el siniestro.

  1. Muere un corredor en plena carrera de montaña en TenerifeMuere un corredor en plena carrera de montaña en Tenerife
  2. La Policía no ve indicios que respalden una de las principales hipótesis sobre la muerte de una joven en Tenerife. Policía NacionalLa Policía Nacional investiga la muerte de una joven en Tenerife

El Servicio de Urgencias Canario (SUC) activó una ambulancia de soporte vital básico y, junto al personal médico y de enfermería del Centro de Salud de Guía de Isora, acudió al lugar del accidente.

Pese a los intentos de asistencia, se confirmó el fallecimiento del joven debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

La Policía Local intervino en la zona y realizó el atestado correspondiente.

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas