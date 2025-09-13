Muere un corredor en plena carrera de montaña en Tenerife

EFE/DA. | Un hombre de 61 años ha fallecido este sábado, 13 de septiembre, debido a una parada cardiorrespiratoria mientras disputaba una carrera de montaña en el norte de Tenerife, según ha informado a EFE el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.
El fallecimiento se produjo en la Carrera del Risco, una prueba de montaña organizada por el Ayuntamiento de Buenavista del Norte que consiste en una ascensión cronometrada de 3,7 km con un desnivel positivo de +700 m hasta Teno Alto.
El helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento de la Comunidad Autónoma de Canarias (GES) intervino para rescatar al afectado.
“Hoy nuestra fiesta se ha teñido de luto. Lamentamos comunicar que, durante la celebración de nuestra prueba, uno de nuestros participantes ha perdido su vida. Acompañamos a su familia, amistades, compañeros y compañeras en tan difícil momento”, publicaba la organización de la prueba en redes sociales.