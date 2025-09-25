Luto en el folclore canario: fallece Antonio Corujo, voz de las coplas y alma del timple

Antonio Corujo Tejera (San Bartolomé, 1933), figura destacada del folclore canario e hijo predilecto de Lanzarote, falleció este miércoles en Arrecife.
Corujo pertenecía a una saga de músico formada por su abuelo Juan el Jariano, su padre, Domingo Corujo Brito, cantador y bailador, y sus hermanos Florián y Domingo, sus hijos Toñín, Domingo y Vicente y sus sobrinos Pancho y Ciro, entre otros.
Fue el gran difusor de las coplas de Víctor Fernández Gopar, El Salinero, que las cantó durante años en colegios e institutos de canarias. Fue solista de los Ranchos de Pascua de San Bartolomé y perteneció también a la Parranda de los Buches.
No obstante, la mayor parte de su vida actuó, cantó y declamó en solitario, en escenarios o en su peluquería. A lo largo de su vida ha actuado con las principales figuras de la música canaria y en decenas de países.
Sus barberías en Arrecife fueron un punto de encuentro de tertulias y parrandas, hasta que cerró la última con 86 años y donde declamaba veros interminables de poetas, desde Lorca a Manuel Benítez Carrasco.
En los años sesenta emigró a Venezuela, donde se empapó de la musica y el folclore de aquel país.
Unas horas antes de fallecer, su familia se reunió junto a él para cantar y tocar con su timple.
La capilla ardiente será en el Tanatorio de San Bartolomé y el sepelio será mañana viernes en el cementerio de Arrecife a las 11:30.