Muere en el hospital tras sufrir un infarto en una piscina de un hotel en Tenerife

Los hechos tuvieron lugar a las 11.39 horas
Piscina de hotel en Tenerife. DA
Muere en el hospital tras sufrir un infarto en una piscina de un hotel en Tenerife. DA
Un hombre de 70 años ha fallecido este viernes tras ser rescatado del agua en una piscina en un hotel en Adeje.

Los hechos han sucedido a las 11.39 horas cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibía una alerta en la que se comunicaba que los socorristas de un hotel en la calle Londres habían rescatado de la piscina a un bañista que se encontraba en parada cardiorrespiratoria y le estaban realizando maniobras de reanimación.

Personal del SUC y del centro de salud de la zona continuaron practicando maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas, logrando recuperar al afectado y una vez estabilizado, fue trasladado en estado crítico a un hospital donde finalmente se confirmó su fallecimiento.

Policía Local y Policía Nacional colaboraron con el resto de emergencias y realizaron las diligencias correspondientes

