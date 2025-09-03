Muere una mujer en una playa de Canarias: el segundo ahogamiento mortal este miércoles

Una mujer ha fallecido por ahogamiento este miércoles tras ser rescatada del mar en parada cardiorrespiratoria en la playa de Matagorda, en el municipio de Tías (Lanzarote).
El suceso ocurrió en torno a las 16:18 horas, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias recibió una alerta que informaba de que socorristas habían sacado del agua a la afectada y estaban practicándole maniobras de reanimación.
El 1-1-2 activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios. Hasta el lugar se desplazaron dos ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC) —una medicalizada y otra de soporte vital básico—, así como un enfermero del Centro de Salud de Tías.
A su llegada, el personal sanitario continuó con las maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas, sin obtener resultado, por lo que se confirmó el fallecimiento de la mujer.
En el operativo también intervinieron efectivos de Salvamento en Playas, la Guardia Civil, que se hizo cargo de las diligencias correspondientes, y la Policía Local, que colaboró con los recursos desplazados.