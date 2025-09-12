Una mujer sufre un mareo en el Parador del Teide y acaba en el hospital: su estado de salud es grave

Una mujer de 56 años se encuentra en estado grave tras sufrir este viernes un mareo en el Parador del Teide, según ha informado el 112.
Los hechos sucedieron pasadas las 12.00 horas, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) recibe una alerta en la que se comunicó que una mujer, que se encontraba en la recepción, precisaba asistencia sanitaria tras sufrir un mareo.
Miembros del Equipo de Respuesta Inmediata en Emergencias (ERIE) de Cruz Roja Española, activados por el Consorcio de Bomberos de Tenerife, le prestaron la primera asistencia a la afectada, que presentaba problemas de salud.
Posteriormente, el personal del SUC procedió a su valoración y asistencia y una vez estabilizada, fue trasladada en estado grave en helicóptero medicalizado, que tomó tierra en la zona de El Portillo, hasta la helisuperficie del Hospital Universitario de Canarias.