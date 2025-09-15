Un niño queda atrapado dentro de un coche en Tenerife: fue un accidente

Bomberos de Tenerife con base en San Miguel fueron requeridos por la Policía Local ayer a través de una llamada de la Central de Coordinación de Emergencias de Bomberos de Tenerife en el 112, sobre las 10:35 horas para abrir un vehículo en San Isidro con un niño dentro, que se cerró accidentalmente. Tras comprobar que la maniobra podría hacerse con seguridad, procedieron a romper un cristal.
Además, en la madrugada del sábado, bomberos y voluntarios de Guía de Isora intervinieron, en Chío, en la extinción de un incendio provocado en un vehículo, así como en una palmera que se encontraba cerca. También colaboró la Policía Local.
Por otro lado, efectivos con base en San Miguel de Abona fueron activados el viernes, sobre las 17:15 horas, para apagar un fuego que se había producido en una habitación de un hotel en Las Américas. Llegados al lugar, comprobaron que las llamas fueron sofocadas por el personal del complejo y procedieron a ventilar el habitáculo. También acudieron agentes de la Policía Local, Policía Nacional y personal del Servicio de Urgencias Canario.
Efectivos del parque de Guía de Isora fueron requeridos, sobre las 08:40 horas del viernes, tras un accidente de tráfico en la Ctra. Piedra Hincada – Tejina. Tras comprobar que no hay víctimas en su interior, los bomberos procedieron a desconectar la batería para evitar riesgos de incendio. También acudió la Policía Local.
En Las Américas, bomberos con base en el San Miguel y voluntarios de Adeje intervinieron en la extinción de un coche en un descampado, en la madrugada del viernes sobre las 05:45 horas. En el lugar también estuvo presente la Policía Nacional.