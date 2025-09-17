El parking de la avenida Marítima tendrá una gran infraestructura para crear sombra

Los aparcamientos ubicados en la explanada de la avenida Marítima, frente al edificio de Hacienda, contarán con una nueva infraestructura destinada a dotar de sombra a este espacio, en el que se ubica el Rastro cada domingo. El primer teniente de alcalde y concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, ha anunciado a DIARIO DE AVISOS que la intención es “colocar una estructura, a modo de gran lona, en esta zona, lo que contribuirá a que más personas visiten el mercadillo”.
Tarife añadió que el proyecto para dotar de sombra esta zona de parking, que abarca la explanada que separa la avenida Marítima de la vía portuaria, “se encuentra ya en fase de adjudicación, pues es un expediente al que he dado máxima prioridad. La intención es que esté terminado a finales del próximo año para poder ejecutarlo a principios de 2027. Idea que se basa en colocar una estructura, de lado a lado, que cree sombra pero sin perder plazas de aparcamiento”.
Asimismo, recordó que a este futuro refugio climático se unirán las 401 carpas, de 3×2 metros, que se colocarán en los puestos del Rastro. Lonas del mismo color que, elegirán los vendedores, y para las que se han destinado 268.254 euros. “La idea es que estén colocadas el próximo febrero, ofreciendo una imagen homogénea y moderna de los puestos, además de seguridad, comodidad y homogeneidad a vendedores y visitantes”, dijo Tarife.
El edil también avanzó que “en breve sacaremos la nueva ordenanza del mercadillo, donde la intención es crear la Mesa del Rastro, órgano para poder negociar mejoras con los representantes elegidos por los comerciantes”.