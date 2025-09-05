Güímar reunirá a Disa y vecinos para explicar el proyecto eólico de El Pilón

Tras las fiestas del Socorro, el Ayuntamiento de Güímar anunció ayer a este periódico que concertará una reunión con la empresa Disa, promotora del proyecto eólico El Pilón II, con el fin de conocer a fondo los detalles de la iniciativa y trasladarlos a la ciudadanía “de forma clara y comprensible”.
El consistorio quiere que la información sobre el proyecto sea “accesible, detallada y transparente”, incluyendo todas sus complejidades. El objetivo es explicar con precisión los posibles impactos, con especial atención al paisaje y al entorno natural.
Una vez celebrada la reunión, se prevé impulsar un proceso de alegaciones “fundamentado y con conocimiento de causa”.
El proyecto, que también afecta a Fasnia, contempla una inversión conjunta de 22,3 millones de euros.
Aunque el pleno municipal convocado de forma extraordinaria no incluyó una moción formal en contra del proyecto, sí se aprobaron cerca de 80 alegaciones resumidas en un informe técnico desfavorable elaborado por el propio ayuntamiento. Dicho informe se sumó a otros pronunciamientos negativos, como los emitidos por la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias y la Universidad de La Laguna (ULL).
En dicha sesión, aquel grupo de gobierno, formado por Coalición Canaria, Partido Socialista y Unidos Se Puede, se encontró con la abstención del Partido Popular (PP) y Nueva Canarias, impidiendo la unanimidad. El PP justificó su posición apuntando que “las alegaciones llegaron a sus manos el mismo día del pleno y que no tuvieron tiempo suficiente para su análisis detallado”.
Desde el Ayuntamiento se insiste en que el objetivo es “evitar que Güímar repita situaciones como las vividas en otros municipios como Arico”.