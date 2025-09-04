Convocan una nueva protesta contra los parques eólicos de El Pilón

La Plataforma Ecomarca para la Defensa y Protección del Sureste de Tenerife convocó ayer una nueva concentración ciudadana el próximo jueves 11 de septiembre, de 17.00 a 18.30 horas, en la plaza del Ayuntamiento de Güímar.
La movilización busca frenar la instalación de los parques eólicos de El Pilón, los cuales están proyectados en enclaves de alto valor paisajístico, donde confluyen espacios protegidos y comunidades rurales que, apuntan, “dependen directamente del equilibrio ecológico del territorio”.
Ecomarca subrayó en su comunicado que no se opone a las energías renovables, sino al modelo de implantación actual, que considera “impuesto, vertical y orientado al beneficio empresarial, sin participación ni compensación real para la población local”. La plataforma denunció que proyectos como los previstos en el entorno del barranco de Herques, Monumento Natural o en la Reserva Natural Especial del Malpaís de Güímar suponen “un atentado contra un paisaje frágil”, además de amenazar la agricultura y la calidad de vida de las comunidades vecinas.
La organización exige “una transición energética justa y que respete el territorio y escuche a sus habitantes”.
Reclaman también “el derecho de las comunidades a decidir sobre su modelo de desarrollo” y alertan sobre el impacto visual y acústico de unas infraestructuras que “no dejarán beneficios tangibles en la zona”, criticaron.
REUNIÓN CON LA ALCALDESA
En paralelo, Ecomarca solicitó una reunión formal con el nuevo grupo de gobierno municipal. Cabe recordar que el Ayuntamiento de Güímar aprobó recientemente, en un pleno extraordinario, una moción de rechazo frontal a estos proyectos, respaldada por más de ochenta alegaciones ciudadanas.
En esa votación, sólo el Partido Popular se posicionó en contra, formación que ahora ostenta el poder municipal tras impulsar una moción de censura. La alcaldesa de Güímar, Carmen Luisa Castro, expresó en declaraciones a este periódico que, a su juicio, “el principal impacto sería de carácter visual, dado que la zona está despoblada”, y manifestó su intención de mantener conversaciones con la empresa promotora.