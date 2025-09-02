“Menos disculpas y más papeles”: la contundente respuesta del PP al alcalde de Tinajo (CC)

El PP de Tinajo (Lanzarote) ha reclamado al alcalde, Jesús Machín, “menos disculpas y más papeles” tras las declaraciones realizadas en el último pleno municipal, “y ratificadas posteriormente en una entrevista radiofónica”, en relación con la gestión de casos de violencia de género en el municipio.
En un comunicado, la coordinadora local de los populares, Carmen Camiñas, dijo que lejos de aclarar la situación, el comunicado posterior del alcalde en el que intenta matizar sus palabras y pide disculpas “confirma la falta de rigor, sensibilidad y responsabilidad institucional con la que está abordando una cuestión tan delicada”.
“Desde el PP –añade– no compartimos que un alcalde pueda permitirse expresiones ambiguas o malinterpretables cuando se trata de garantizar la seguridad de mujeres en situación de vulnerabilidad”.
“Las explicaciones del alcalde de Tinajo no son suficientes”
Además, los populares señalaron que “está claro que las explicaciones ofrecidas a posteriori, cuatro días después, no son suficientes sino se aporta toda la documentación al respecto y se aborda el tema con el máximo nivel de transparencia que merecen los vecinos y que permita un asunto tan delicado como es la violencia de genero y la protección de las víctimas”.
Aquí, incidieron en que el propio reconocimiento del alcalde de que “no se expresó claramente” no le exculpan de la gravedad de unas declaraciones que han generado una alarma social justificada.
Por ello, los Populares lamentan además que se haya tenido que llegar a este punto, con el revuelo mediático generado a escala nacional, para obtener una rectificación forzada del Alcalde cuatro días después del pleno que, aseguran, “llega tarde y no resuelve el daño institucional que ya ha causado”.
“Creemos que es necesario que se esclarezca por completo la gestión de los recursos municipales en casos de violencia de género y los protocolos aplicados a fin de garantizar que ninguna actuación municipal haya podido poner en riesgo la integridad de las víctimas”, concluyó Camiñas.