Canarias cosecha 91 premios en el 33º Mundial de Vinos Extremos

Además, las producciones del archipiélago canario obtuvieron seis distinciones especiales
Producciones premiadas en el Mundial de Vinos Extremos de 2025. DA
La producción vitivinícola de Canarias cosechó 91 premios (85 medallas y seis distinciones especiales) en la 33ª edición del Mondial des Vins Extrêmes, organizada por el Centro de Investigación, Estudios, Protección, Coordinación y Valorización de la Viticultura de Montaña (Cervim).

Se celebró los días 20 y 21 de septiembre en Valle de Aosta (Italia), donde se reconocieron los vinos y bodegas más destacados de la viticultura heroica: procedentes de regiones montañosas, terrenos escarpados o islas pequeñas.

Además de acaparar 85 medallas -39 grandes medallas de oro y 46 medallas de oro- de las 298 concedidas por un jurado compuesto por 50 especialistas, las producciones del archipiélago canario obtuvieron seis distinciones especiales; entre ellas, el Premio Mondial Vins Extremes 2025, que recayó en Canarias al ser la región vinícola con el mayor número de producciones participantes.

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Ejecutivo autonómico, Narvay Quintero, resalta que los vinos de Canarias “vuelven a situarse entre los mejores del mundo gracias a la capacidad de viticultores, bodegueros y enólogos para conseguir productos de calidad excepcional a pesar de enfrentarse a condiciones de especial dificultad como la insularidad o la orografía, en una muestra ejemplar de viticultura heroica”.

El director del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), Luis Arráez Guadalupe, recalca que este organismo respalda y fomenta la participación de los vinos canarios en el encuentro, al asumir los gastos de inscripción y el envío de las producciones participantes en el Concurso Oficial Agrocanarias -organizado por el Instituto-, que deciden acudir a la cita.

