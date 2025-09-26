Canarias cosecha 91 premios en el 33º Mundial de Vinos Extremos

La producción vitivinícola de Canarias cosechó 91 premios (85 medallas y seis distinciones especiales) en la 33ª edición del Mondial des Vins Extrêmes, organizada por el Centro de Investigación, Estudios, Protección, Coordinación y Valorización de la Viticultura de Montaña (Cervim).
Se celebró los días 20 y 21 de septiembre en Valle de Aosta (Italia), donde se reconocieron los vinos y bodegas más destacados de la viticultura heroica: procedentes de regiones montañosas, terrenos escarpados o islas pequeñas.
Además de acaparar 85 medallas -39 grandes medallas de oro y 46 medallas de oro- de las 298 concedidas por un jurado compuesto por 50 especialistas, las producciones del archipiélago canario obtuvieron seis distinciones especiales; entre ellas, el Premio Mondial Vins Extremes 2025, que recayó en Canarias al ser la región vinícola con el mayor número de producciones participantes.
El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Ejecutivo autonómico, Narvay Quintero, resalta que los vinos de Canarias “vuelven a situarse entre los mejores del mundo gracias a la capacidad de viticultores, bodegueros y enólogos para conseguir productos de calidad excepcional a pesar de enfrentarse a condiciones de especial dificultad como la insularidad o la orografía, en una muestra ejemplar de viticultura heroica”.
El director del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), Luis Arráez Guadalupe, recalca que este organismo respalda y fomenta la participación de los vinos canarios en el encuentro, al asumir los gastos de inscripción y el envío de las producciones participantes en el Concurso Oficial Agrocanarias -organizado por el Instituto-, que deciden acudir a la cita.