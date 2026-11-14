Lluvia de estrellas Michelin en Tenerife: Martín Berasategui, Paolo Casagrande y Juanlu Fernández, juntos en el Abama

The Ritz-Carlton Tenerife, Abama, ha querido celebrar el pasado sábado el 20 aniversario de su presencia en el hotel de Guía de Isora con una velada gastronómica inédita, que denominaron ‘Origins Dinners’ y que reunió a cuatro chefs, que se formaron en esta casa y hoy lucen estrellas Michelin en sus restaurantes para cocinar junto a César González, chef ejecutivo del Abama, Erlantz Gorostiza, del M.B (Martín Berasategui) y Esteban Peña, jefe de pastelería de Verde Mar del hotel.
Los jardines del restaurante El Mirador con vistas a La Gomera fueron el lugar elegido para este ‘Origins Dinners’ que contó con la presencia de cuatro chefs que trabajaron en distintos momentos de sus trayectorias en el Abama y que hoy juegan en la liga de la guía francesa. Son Paolo Casagrande, de Lasarte, con tres estrellas Michelin, JuanLu Fernández, de LU Cocina y Alma, con dos; José Miguel Navarro de Es Fum, con una, y David Arauz Vélez, de Zuara Sushi, con una.
Como no podía ser de otra manera también estuvo presente Martín Berasategui, con nueve estrellas Michelin, inspirador del M.B. del Abama, que cuenta con dos estrellas.
The Ritz-Carlton Abama ha querido dar a conocer los 20 años de legado de este “destino de excelencia donde la pasión por la hospitalidad y la gastronomía ha inspirado a generaciones de profesionales a crecer, crear y alcanzar su máximo potencial, “un verdadero referente donde el talento se forma, evoluciona y deja huella, construyendo un legado que continúa escribiéndose cada día”.
Cada uno de los chefs invitados aportaron lo mejor de su gastronomía con platos que quedarán en la memoria de los comensales. De entrada Juanlu Fernández comenzó con un rabil canario, con el toque de bloody mary cristal, pimienta rosa y rábano fermentado, que dio paso a Paolo Casagrande que arriesgó con un tartar de calamar con jugo de manzana verde y emulsión de regaliz. Platos que fueron acompañados de un Pazo de Monterrey, 2025, de la varietal godello, bajo la denominación de Origen Monterrei.
El siguiente paso fue para David Arauz con un royal de carabinero, gelée de consomé de miso y aire de tomate con yuzu y Miguel Navarro que planteó una lubina, hinojo y tamarindo. Ambos platos fueron degustados con un Palo Blanco 2025, listán blanco, de Envínate, bajo la DOP Islas Canarias. El último plato correspondió a Erlantz Gorostiza, que presentó un wagyu a la Royale sobre crema ligera de tubérculos, cilindros de manzana y salsa de mostaza, al que le vino bien un tinto Predicador 2022, de tempranillo, graciano, mazuelo y garnacha, de Rioja.
Esteban Peña bordó el postre de Almenda negra, tamarindo y manzana pajarita al caramelo, que se terminó con un champagne Louis Dousset Original Brut Nature, (pinot noir y chardonnay).
Los cocineros invitados tuvieron oportunidad de comentar sus inicios en este resorts. Por ejemplo, Juanlu recordó que “eramos felices de estar como en una familia, aunque trabajamos como mulos”. Paolo Casagrande recordó que fue el antecesor de Erlantz Gorostiza en el M.B, y que llegó con 25 años y tuvo un gran aprendizaje.
Erlantz Gorostiza tuvo palabras de recuerdo para la familia Polanco que ideó este resort y que siempre confió en convertirlo en destino gastronómico.
Martin Berasategui también aprovechó para recordar que “aunque hable como yo, no soy yo sino nosotros”. Recordó que llegó a Tenerife en un viaje imposible de describir y brindó por la vida de los que hemos conocido el Abama.
David Arauz, que estuvo cocinando en el Kabuki (ya cerrado en el Abama) apostó por la culinaria japonesa que en España ya dejado de ser una moda para convertirse en una cultura y que además es un estilo de comer cotidiano.
Miguel Navarro, de origen gomero, recordó sus inicios con el compañero César en los que hubo que trabajar duro pero con ilusión en todos los restaurantes, mientras que Erlantz afirmó que se ha peleado más veces con César que con su mujer y recordaron como una primera vez en una cena en el campo de golf se olvidaron de cortar el agua de los aspersores y todos los invitados acabaron mojados.
También estuvo como invitado especial el exjefe de sala del M.B, Roberto Castro (hoy en El Secreto de Chimiche), quien siempre ha sido un ejemplo de cómo resolver con éxito la sala. Berasategui quiso recordar que “lo único fácil que hay en la cocina, es comer, beber, hablar y engordar. Todo lo demás es difícil”.