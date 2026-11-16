Los quesos canarios obtienen 76 premios en un certamen mundial

Los quesos canarios han obtenido 76 premios en la 38ª edición de los World Cheese Awards 2026, uno de los certámenes internacionales más prestigiosos del sector quesero, celebrado en Córdoba. En esta convocatoria, que ha registrado una participación récord, compitieron 5.330 quesos procedentes de 45 países, entre ellos 149 elaboraciones del Archipiélago.
Las producciones de las Islas suman así 5 superoros, 13 oros, 25 platas y 33 bronces, que se distribuyen en 28 medallas para Gran Canaria; 21 para Tenerife; 10 Fuerteventura; 8 Lanzarote; 7 de La Palma y 2 de El Hierro.
El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, felicitó a las queserías por los reconocimientos y destacó que “reflejan el esfuerzo, la profesionalidad y dedicación de quienes trabajan para elaborar unos quesos de extraordinaria calidad, que destacan por su diversidad, singularidad y vinculación con nuestro territorio. Volver a situar nuestras producciones entre las mejores del mundo demuestra el enorme valor del sector ganadero y quesero canario y el prestigio que ha conseguido alcanzar dentro y fuera de nuestras Islas”.
Los cinco quesos que obtuvieron superoros fueron el añejo de leche de cabra de Quesos San Mateo (Gran Canaria); el curado de vaca de la Quesería Artesanal del Rosario (Gran Canaria); el añejo de cabra y oveja con gofio de Quesería Montesdeoca (Tenerife); el añejo de mezcla de Juan Suárez e Hijos (Gran Canaria), y el Guatisea semicurado con gofio de Quesería Montaña Blanca (Lanzarote). Entre las medallas de oro, destaca la tinerfeña El Minero Granja Ara, de Melquiades Ancor Expósito Hernández.