Javier Rodríguez Medina, consejero socialista, va al grano sobre el acceso al Teide: “No se ha hecho nada, ni hay un solo proyecto en marcha”

El grupo Socialista en El Cabildo de Tenerife ha acusado a la presidenta de la corporación, Rosa Dávila, de no hacer “absolutamente nada” respecto a su compromiso para regular los accesos al Parque Nacional del Teide.
El PSOE afirma que Dávila incumple “de forma flagrante” su compromiso de que a partir del 1 de enero de 2026 el acceso al Teide sería exclusivamente a través de transporte público y con la construcción de intercambiadores modales (aparcamientos).
“No se ha hecho absolutamente nada, ni siquiera se sabe dónde estarán esos intercambiadores, ni hay un solo proyecto en marcha”, según señala en un comunicado el consejero socialista Javier Rodríguez Medina, para quien la presidenta del Cabildo “vende humo, genera titulares y engaña a la ciudadanía”.
El Parque Nacional del Teide “merece rigor, planificación y una gestión seria, no anuncios vacíos”, apunta.