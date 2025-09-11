PSOE y CC “refuerzan la estabilidad” de su pacto de gobierno en La Laguna

El PSOE y Coalición Canaria en La Laguna han celebrado una reunión de la mensa de seguimiento del pacto de gobierno municipal, cuya estabilidad se ha visto “reforzada”, y ambas formaciones han “definido las líneas de trabajo que marcarán los dos próximos años de mandato”.
En un comunicado, el PSOE de La Laguna informa de este encuentro, en el que socialistas y nacionalistas hicieron balance de los casi veinte meses transcurridos desde la firma del acuerdo firmado en diciembre de 2023.
Recalca el PSOE de La Laguna que este pacto “ha aportado estabilidad política e institucional, lo que ha permitido sacar adelante proyectos estratégicos para el municipio y ofrecer respuestas eficaces a las demandas vecinales en un territorio conformado por 81 pueblos y barrios”.
El portavoz del PSOE en La Laguna, Badel Albelo, recalca que su formación acudió a la mesa de seguimiento, convocada por CC, “con un espíritu constructivo y de colaboración”.
Mientras, el secretario general de CC en La Laguna, Fran Hernández, asegura que “este pacto ha demostrado ser una herramienta útil para avanzar en los retos del municipio, garantizar estabilidad y mejorar los servicios públicos”.
“La ciudadanía percibe que hemos pasado de la confrontación a un tiempo de diálogo y gestión, y eso se traduce en confianza y en un proyecto común para La Laguna”, anota el edil nacionalista.
Los responsables de ambos partidos hacen hincapié en que la colaboración leal entre las formaciones “está dando frutos visibles que se traducen en servicios más cercanos, barrios mejor atendidos y proyectos que se materializan con una visión compartida”.
CC y PSOE remarcan que la continuidad del acuerdo “permitirá profundizar y avanzar en políticas sociales, sostenibilidad, movilidad y desarrollo económico, así como en la mejora de los servicios que se prestan a la ciudadanía, consolidando un modelo de gestión que cuenta con el apoyo de los vecinos y vecinas”.
La mesa de seguimiento concluyó con el compromiso de reforzar los espacios de coordinación política y técnica, garantizando que el pacto se mantenga como “un referente de estabilidad y progreso” para el municipio durante los próximos dos años.