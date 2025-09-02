Estos son los dos pueblos canarios finalistas en la competición veraniega de Dorada y Tropical: el ganador se llevará una fiesta y un camión de cerveza

Dorada y Tropical han anunciado los finalistas de la competición ‘El Pueblo de tu Verano’, en la que Garachico, en Tenerife, y Agaete, en Gran Canaria, han resultado ganadores gracias al apoyo de sus fans. Estos dos pueblos han sido los más votados en sus respectivas islas y recibirán un reconocimiento especial por parte de las marcas con el que, además, se busca dinamizar el sector de la hostelería y el comercio.
Como parte de este reconocimiento, una selección de bares y restaurantes de cada localidad recibirá un salvamantel exclusivo de Tropical o Dorada. Además, cada pueblo contará con un vídeo personalizado, junto a Airam Fernández (Dorada) y Cathaysa González (Tropical). Una pieza que mostrará el alma del pueblo ganador a través de sus habitantes, sus historias, tradiciones y curiosidades, reflejando el orgullo y el carácter únicos de cada rincón.
Como broche final, Tropical y Dorada harán una convocatoria para invitar a todo el pueblo a celebrar este logro. Llevarán un camión cargado de cerveza a cada localidad ganadora y organizarán un evento especial en un punto emblemático, dinamizado por los propios embajadores, para que toda la comunidad pueda compartir la esencia del pueblo a través de sus voces, su gente y sus tradiciones.
Ocho embajadores de la identidad canaria a través de la cerveza local
Junto a los ganadores, los finalistas han sido Tejeda, El Cotillo y Teror en la provincia de Las Palmas; y La Laguna, Puerto de la Cruz y La Orotava, en la provincia tinerfeña. Todos ellos protagonizan una edición limitada muy especial.
Sus nombres y esencia ya están presentes en las etiquetas de la botella retornable de 33cl de Dorada o Tropical, que ya se encuentran en los bares de toda Canarias, convirtiéndose así en embajadores de la identidad canaria a través de un símbolo tan cotidiano como una cerveza local.
“Gracias a la implicación de las personas que han participado con sus votos hoy podemos rendir un homenaje sincero a esos rincones que nos conectan con nuestras raíces. Con este gesto no solo celebramos a los pueblos más votados, sino que les devolvemos ese apoyo en forma de visibilidad, emoción y orgullo compartido. A través de Dorada y Tropical, las cervezas más queridas de las islas, convertimos el verano en una celebración colectiva de nuestra identidad canaria, de nuestras costumbres, paisajes y tradiciones; en definitiva, de esa manera de vivir que ‘nos hace únicos’”, explicaron desde Cervecera de Canarias.
Una participación histórica y una competición muy reñida
La competición, que se ha desarrollado en las redes sociales de las marcas y ha contado con más de 76.000 votos, se ha desarrollado en tres fases al estilo de un torneo, arrancando a mediados de junio, con 32 candidatos por provincia. En la primera fase, se seleccionaron los ocho pueblos finalistas, cuatro por provincia. Tras la elección de los dos ganadores provinciales, la campaña culminará en septiembre con una última ronda, en la que se elegirá entre Dorada y Tropical cuál de los dos pueblos, Garachico o Agaete, será coronado como el ‘Pueblo de tu verano’ en esta edición.
Con esta iniciativa, Dorada y Tropical siguen fortaleciendo su vínculo con la cultura canaria, convirtiendo cada etiqueta, cada brindis y cada recuerdo compartido en una celebración del orgullo local.
Sobre Compañía Cervecera de Canarias
Compañía Cervecera es una de las principales empresas productoras de cerveza a nivel nacional y uno de los principales motores del desarrollo económico y social de Canarias. Defensora de los productos elaborados en las Islas por su efecto multiplicador en la economía, impulsa directa e indirectamente la creación de puestos de trabajo; participa en el accionariado de varias empresas industriales canarias, y da prioridad a los aprovisionamientos locales para llevar a cabo su actividad.
Cervecera de Canarias produce las marcas propias de cerveza Especial, Dorada y Tropical, y bajo licencia Stella Artois; distribuye marcas internacionales del Grupo AB InBev, como Budweiser, Corona, Becks, Leffe y Franziskaner, y del Grupo Diageo, como Guinness. Además, cuenta con otras bebidas como la energética Red Bull, las sidras Kopparberg y Magners, la sangría Devolcán y los zumos Libby’s.