Histórico: Quevedo actuará en un escenario que no se usaba desde Frank Sinatra, hace 33 años

El cantante Quevedo recupera esta semana todo el aforo del Coliseum de A Coruña en dos conciertos con un escenario en formato 360 grados, la primera vez que se hace en un concierto después del evento que protagonizó Frank Sinatra hace 33 años.
La gira ‘Buenas Noches Tour’ empezó el pasado 17 de febrero en Madrid y ahora llega a dos fechas en A Coruña, este viernes con entradas agotadas y este sábado con 500 localidades todavía a la venta.
El responsable de Idea Rock y promotor del evento, Xaime Casas, ha detallado que esta es una de las seis fechas en España de la gira y ha destacado la respuesta del público, con una “venta explosiva para el viernes” y muy elevada para el sábado.
“Lo que vamos a vivir aquí es histórico e irrepetible”, ha valorado Casas, que ha desvelado que casi un 30 % de los asistentes son de fuera de Galicia, por lo que el impacto se extiende fuera de la comunidad.
El concejal de Cultura y Turismo de A Coruña, Gonzalo Castro, ha incidido en que el concierto recupera el aforo total del Coliseum, al realizarse con un formato de 360 grados.
La última vez que se empleó esta modalidad para un concierto fue en junio de 1992 y el protagonista fue Frank Sinatra.
Castro ha defendido que la ciudad demuestra que es “el referente musical del noroeste”, al albergar este tipo de eventos.
La delegada territorial de la Xunta de Galicia en la provincia de A Coruña, Belén do Campo, ha citado la colaboración entre el Gobierno gallego y el Ayuntamiento de A Coruña para contar con “artistas de primer nivel”.
Ha añadido que gracias a la manera en que se hace el concierto, serán más de 21.000 personas, entre ambas jornadas, las que puedan disfrutar de las actuaciones de Quevedo.
Los dos conciertos de la ciudad serán las únicas citas del artista en Galicia este año, con su nuevo espectáculo en formato 360 grados.
Nacido en Madrid en 2001, pero criado en Las Palmas de Gran Canaria desde los 5 años, se dio a conocer en la escena urbana en 2020 y fue aumentando progresivamente su fama gracias a temas como ‘No me digas nada’, ‘Ahora y Siempre’ o ‘Sin señal’.
Su tema ‘Bzrp Sessions vol. 52’, más conocido como ‘Quédate’ y firmado junto al productor argentino Bizarrap, conquistó durante 7 semanas de 2022 el número 1 mundial de Spotify y se convirtió así en el artista español que más tiempo ha liderado esa lista, posicionando la canción como la séptima más escuchada de aquel año.
Otras cifras avalan el éxito del rapero grancanario: ‘Donde quiero estar’ (2023), su primer álbum, fue reproducido 10,92 millones de veces en Spotify el día de su lanzamiento, lo que supuso el registro más alto conseguido hasta la fecha por un artista español, que él mismo ha vuelto a batir con ‘Buenas noches’.