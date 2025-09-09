En estado crítico tras ser rescatada del mar en Canarias

Una mujer de unos 40 años fue trasladada en estado crítico en la tarde de este lunes, 8 de septiembre, al Hospital Nuestra Señora de Los Reyes, después de ser rescatada del mar en el litoral de la zona de Las Puntas, en el municipio de Frontera (El Hierro), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.
El suceso se produjo en torno a las 20:14 horas, cuando el 112 recibió un aviso en el que se alertaba de que dos personas intentaban sacar del agua a una tercera que se encontraba en apuros, a unos 30 metros de la costa.
El CECOES activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios. Personal del Grupo de Intervención del Cabildo de El Hierro, junto a efectivos de emergencias y personas que se encontraban en la zona, lograron rescatar a la afectada, que estaba seminconsciente y presentaba signos de ahogamiento de carácter grave.
El Servicio de Urgencias Canario (SUC), que intervino con una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico, atendió a la mujer en el lugar. Tras ser estabilizada, fue evacuada en estado crítico en una ambulancia medicalizada al hospital herreño.
En el operativo también participaron Salvamento Marítimo, Medio Ambiente, Guardia Civil y Policía Local, que colaboraron en la intervención y en la elaboración de los informes correspondientes.