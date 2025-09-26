Salen a la venta las entradas para el concierto de Laura Pausini en Tenerife

La cantante italiana Laura Pausini ya tiene fecha para su esperado debut en Tenerife. La artista, una de las voces más influyentes de la música internacional, actuará el domingo 29 de marzo de 2026 en el Estadio Antonio Domínguez de Arona, dentro de su gira mundial YO CANTO WORLD TOUR 2026/2027.
Será un acontecimiento histórico para la Isla, pues será la primera vez que Pausini se presente en directo ante el público tinerfeño, en un concierto que reunirá los himnos más reconocidos de su carrera con los nuevos temas de su próximo trabajo, Yo Canto 2, la continuación del disco que en 2006 marcó una etapa clave en su trayectoria.
Las entradas estarán disponibles a partir del 1 de octubre de 2025, cuando se abrirá la preventa exclusiva para miembros de su Club de Fans, mientras que la venta general comenzará el jueves 2 de octubre a las 11.00 horas en entradas.com.
Con más de 75 millones de discos vendidos, un GRAMMY®, cuatro Latin GRAMMYs y un Globo de Oro, Pausini se ha consolidado como la artista italiana más internacional y una de las más queridas por el público de habla hispana. Su visita a Tenerife supone no solo una cita musical de primer nivel, sino también la oportunidad de vivir una noche irrepetible para miles de seguidores que llevan años esperando verla sobre un escenario en Canarias.
El Estadio Antonio Domínguez, en el municipio de Arona, se prepara así para acoger un espectáculo que promete ser uno de los eventos culturales más destacados de 2026 en las Islas.